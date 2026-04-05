Комиссии в ПриватБанке: сколько стоит пополнить счет на смартфоне

Девушка со смартфоном в руке и приложение Приват24. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк взимает комиссии с клиентов, которые пополняют свой мобильных счет деньгами с карточек банка. Некоторых граждан ждут и дополнительные комиссии. В целом клиенты платят дополнительно от 4 до 5 гривен.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Тарифы на пополнение мобильного счета в ПриватБанке

По состоянию на апрель 2026 года клиенты ПриватБанка платят по 4 гривны за пополнение мобильного счета. Дополнительный 1% оплатят те, кто решит пополнить счет с карт других банков в банкоматах и терминалах самообслуживания (АТМ, ATM-Recycler, ТСО). Пополнить мобильный, позвонив на короткий номер 3700, будет стоить еще плюс 5 гривен.

Как пополнить мобильный счет в приложении Приват24

Если приложение ПриватБанка уже установлено на смартфоне, тогда нужно:

авторизоваться;

нажать на "Пополнение мобильного";

выбрать карту, с которой хотите списать деньги;

указать номер телефона или выбрать из телефонной книги;

нажать "Продолжить";

подтвердить операцию.

Автоплатеж

Функция доступна в мобильном приложении Приват24. Чтобы настроить ее, нужно:

открыть раздел "Еще сервисы — Автоплатежи";

нажать "Создать автоплатеж — Пополнение мобильного";

указать номер, сумму пополнения и нажать "Продолжить";

установить, как часто с карты будут списываться деньги;

указать начальную дату списания, карту и нажать "Продолжить".

Как пополнить мобильный счет в терминалах самообслуживания ПриватБанка

Для этого:

открываете на терминале раздел "Пополнить мобильный";

вводите номер телефона, жмете "Далее" и авторизуетесь;

вносите наличные, жмете "Пополнить" или "Оплатить картой";

указываете сумму и жмете "Далее";

вставляете карту или выбираете ее из списка собственных карт, после чего вводите ПИН-код.

По такой же процедуре можно пополнить мобильный счет в банкоматах ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE писали, ПриватБанк не будет повышать тарифы на международные переводы. Комиссии в 1% будут действовать как минимум до конца мая. Тарифы снижены на международные переводы в мобильном приложении или в веб-версии Приват24. Еще Новини.LIVE рассказывали, что до конца апреля для некоторых клиентов ПриватБанка будут действовать измененные правила. Речь идет о запуске совместной программы с Visa и сетью WOG. Ею может воспользоваться малый и средний бизнес.