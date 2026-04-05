Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк взимает комиссию за пополнение мобильного телефона: какие тарифы

ПриватБанк взимает комиссию за пополнение мобильного телефона: какие тарифы

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 07:01
Комиссии в ПриватБанке: сколько стоит пополнить счет на смартфоне
Девушка со смартфоном в руке и приложение Приват24. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк взимает комиссии с клиентов, которые пополняют свой мобильных счет деньгами с карточек банка. Некоторых граждан ждут и дополнительные комиссии. В целом клиенты платят дополнительно от 4 до 5 гривен.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Реклама

Тарифы на пополнение мобильного счета в ПриватБанке

По состоянию на апрель 2026 года клиенты ПриватБанка платят по 4 гривны за пополнение мобильного счета. Дополнительный 1% оплатят те, кто решит пополнить счет с карт других банков в банкоматах и терминалах самообслуживания (АТМ, ATM-Recycler, ТСО). Пополнить мобильный, позвонив на короткий номер 3700, будет стоить еще плюс 5 гривен.

Как пополнить мобильный счет в приложении Приват24

Если приложение ПриватБанка уже установлено на смартфоне, тогда нужно:

Реклама
  • авторизоваться;
  • нажать на "Пополнение мобильного";
  • выбрать карту, с которой хотите списать деньги;
  • указать номер телефона или выбрать из телефонной книги;
  • нажать "Продолжить";
  • подтвердить операцию.

Автоплатеж

Функция доступна в мобильном приложении Приват24. Чтобы настроить ее, нужно:

Реклама
  • открыть раздел "Еще сервисы — Автоплатежи";
  • нажать "Создать автоплатеж — Пополнение мобильного";
  • указать номер, сумму пополнения и нажать "Продолжить";
  • установить, как часто с карты будут списываться деньги;
  • указать начальную дату списания, карту и нажать "Продолжить".

Как пополнить мобильный счет в терминалах самообслуживания ПриватБанка

Для этого:

  • открываете на терминале раздел "Пополнить мобильный";
  • вводите номер телефона, жмете "Далее" и авторизуетесь;
  • вносите наличные, жмете "Пополнить" или "Оплатить картой";
  • указываете сумму и жмете "Далее";
  • вставляете карту или выбираете ее из списка собственных карт, после чего вводите ПИН-код.

По такой же процедуре можно пополнить мобильный счет в банкоматах ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE писали, ПриватБанк не будет повышать тарифы на международные переводы. Комиссии в 1% будут действовать как минимум до конца мая. Тарифы снижены на международные переводы в мобильном приложении или в веб-версии Приват24. Еще Новини.LIVE рассказывали, что до конца апреля для некоторых клиентов ПриватБанка будут действовать измененные правила. Речь идет о запуске совместной программы с Visa и сетью WOG. Ею может воспользоваться малый и средний бизнес.

тарифы ПриватБанк мобильная связь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации