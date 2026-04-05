Комиссии в ПриватБанке: сколько стоит пополнить счет на смартфоне

ПриватБанк взимает комиссию за пополнение мобильного телефона: какие тарифы
Государственный ПриватБанк взимает комиссии с клиентов, которые пополняют свой мобильных счет деньгами с карточек банка. Некоторых граждан ждут и дополнительные комиссии. В целом клиенты платят дополнительно от 4 до 5 гривен.
Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVE.
Тарифы на пополнение мобильного счета в ПриватБанке
По состоянию на апрель 2026 года клиенты ПриватБанка платят по 4 гривны за пополнение мобильного счета. Дополнительный 1% оплатят те, кто решит пополнить счет с карт других банков в банкоматах и терминалах самообслуживания (АТМ, ATM-Recycler, ТСО). Пополнить мобильный, позвонив на короткий номер 3700, будет стоить еще плюс 5 гривен.
Как пополнить мобильный счет в приложении Приват24
Если приложение ПриватБанка уже установлено на смартфоне, тогда нужно:
- авторизоваться;
- нажать на "Пополнение мобильного";
- выбрать карту, с которой хотите списать деньги;
- указать номер телефона или выбрать из телефонной книги;
- нажать "Продолжить";
- подтвердить операцию.
Автоплатеж
Функция доступна в мобильном приложении Приват24. Чтобы настроить ее, нужно:
- открыть раздел "Еще сервисы — Автоплатежи";
- нажать "Создать автоплатеж — Пополнение мобильного";
- указать номер, сумму пополнения и нажать "Продолжить";
- установить, как часто с карты будут списываться деньги;
- указать начальную дату списания, карту и нажать "Продолжить".
Как пополнить мобильный счет в терминалах самообслуживания ПриватБанка
Для этого:
- открываете на терминале раздел "Пополнить мобильный";
- вводите номер телефона, жмете "Далее" и авторизуетесь;
- вносите наличные, жмете "Пополнить" или "Оплатить картой";
- указываете сумму и жмете "Далее";
- вставляете карту или выбираете ее из списка собственных карт, после чего вводите ПИН-код.
По такой же процедуре можно пополнить мобильный счет в банкоматах ПриватБанка.
Ранее Новини.LIVE писали, ПриватБанк не будет повышать тарифы на международные переводы. Комиссии в 1% будут действовать как минимум до конца мая. Тарифы снижены на международные переводы в мобильном приложении или в веб-версии Приват24.
Читайте Новини.LIVE!