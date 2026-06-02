Лимиты на карте Ощадбанка: как изменить ограничения на переводы и оплаты

Люди возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк, чтобы обезопасить своих клиентов от мошеннических действий, устанавливает лимиты на денежные операции. Ограничения касаются как кредитных, так и дебетовых карт, на которые украинцы получают пенсии и соцвыплаты. Однако иногда установленного лимита недостаточно, чтобы обеспечить те или иные потребности.

Новини.LIVE рассказывают, как самостоятельно увеличить разрешенную сумму операций на карте Ощадбанка.

Изменение лимита в приложении Ощад24

В Ощадбанке объяснили: чтобы изменить или полностью отменить установленные лимиты по карте через приложение "Мобильный Ощад", нужно зайти в программу и выбрать карту, для которой вы хотите обновить настройки.

Далее перейдите в дополнительные параметры карты и откройте раздел "Лимиты на день". Далее необходимо выбрать тип лимита, который нужно изменить — например, для снятия наличных или расчетов в сети.

После этого можно установить новую сумму ограничения или полностью отключить лимит, если в нем больше нет необходимости.

Как еще можно увеличить лимит

Также изменить или снять ограничения можно через чат-бот Ощадбанка. Для этого нужно нажать кнопку "Начать" и указать номер телефона, который привязан к банковским сервисам.

После авторизации следует перейти в "Главное меню", выбрать раздел "Мои счета", а далее — продукт "Карта". Следующим шагом необходимо ввести последние четыре цифры карты, по которой нужно выполнить настройки, и нажать пункт "Лимиты".

Если определенная операция уже была заблокирована из-за установленных ограничений, нужно выбрать функцию "Сработал лимит".

В случае, если вы хотите заранее отменить ограничения для будущих оплат или переводов, следует воспользоваться пунктом "Снять наперед". Это позволит избежать отказов во время проведения финансовых операций.

