Кредиты для ветеранов под 0% комиссии: ПриватБанк объявил о новых льготах

Военнослужащие, ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским ветеранам, которые после завершения службы планируют заниматься бизнесом, доступны средства на развитие собственного дела. Для них в ПриватБанке запустили новую программу поддержки с льготными условиями кредитования и обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Какие преимущества предлагают

Ветераны смогут воспользоваться уже существующими кредитными программами на особых условиях:

0% комиссии за выдачу кредита;

бесплатное обслуживание счета в течение года.

возможность получить средства на развитие или масштабирование собственного дела;

консультационная поддержка для предпринимателей.

Кто может воспользоваться программой

Подать заявку на льготное финансирование могут:

ветераны войны, зарегистрированные как физические лица-предприниматели;

компании, в которых ветераны являются конечными владельцами 100% бизнеса.

В банке отмечают, что программа будет действовать на постоянной основе. В дальнейшем поддержку ветеранов планируют расширить за счет новых финансовых продуктов, дополнительных кредитных льгот и специальных сервисов.

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