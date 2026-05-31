Ощадбанк изменил правила для клиентов: кто должен обратиться в отделение

Ощадбанк обновил правила для владельцев карт: что изменилось
Государственный "Ощадбанк" предупредил об обновлении правил для владельцев банковских карт. В связи с принятыми изменениями, некоторые клиенты должны с документами обратиться в то отделение финучреждения или области, где был открыт счет.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию банка.
Что изменилось для клиентов Ощадбанка
По данным пресс-службы банка, изменения касаются сроков обслуживания карт, действие который подошло к концу еще в начале полномасштабной войны и неоднократно было продлено.
Согласно новому принятому решению, большей части старых карт срок действия в очередной раз пролонгировали. Владельцы могут в дальнейшем ими свободно пользоваться.
Карты с продленным сроком полностью функциональны, позволяют делать такие операции:
- осуществлять расчеты в торговых сетях;
- снимать наличные средства в банкоматах.
"Обращаем внимание, что срок действия платежных карт автоматически продлен до 31 декабря 2026 года. Это касается карт, срок действия которых завершился, начиная с февраля 2022 года", — сообщили в пресс-службе.
Соответствующее решение коснулось всех банковских продуктов. В частности, в дальнейшем можно выполнять операции такими картами:
- Дебетовыми "Моя карта"/Цифровыми картами;
- Картами для выплат для начисления пенсий, соцвыплат, стипендий и зарплат;
- Картами для детей и подростков;
- Премиальными картами (Platinum/World Elite/Infinite).
Ранее в банке предупреждали о необходимости замены старых карт. Там отмечали, что очередной срок действия закончится 30 июня этого года, после чего банк хотел аннулировать часть из них.
Кому необходимо обратиться в отделение Ощадбанка
Как рассказали в финучреждении, срок действия автоматически не продлили для двух видов карт. Под аннулирование попали:
- Карты по которым не осуществлялись операции с 1 января 2025-го, или которые не использовались;
- Карты, остаток средств на счете которых меньше или равен нулю.
В связи с этим, если клиентам была заблокирована карта по одной из вышеуказанных причин, нужно обратиться в банковское отделение для перевыпуска. Если этого не сделать, есть угроза полностью потерять доступ к собственным счетам. Важно то, что прибыть необходимо в тот офис или область, где был открыт счет.
Также это можно осуществить по доверенности, если клиент не имеет возможности прибыть сам или находится за пределами страны.
Информацию о сроке действия карт граждане могут уточнить следующим образом:
- в контактном-центре по номеру: 0-800-210-800;
- через веб-звонок на официальном портале;
- путем звонка в мессенджере Viber.
Клиенты, которые находятся за рубежом, могут обратиться в банковское учреждение по следующему номеру: +38 (044) 247-84-18.
Осуществить перевыпуск карты можно в отделении банка в любое удобное время, добавили в финучреждении.
Ранее Новини.LIVE сообщали, за что Ощадбанк взимает ежегодно по 500 грн. В 2026-м госбанк пересмотрел часть тарифов на обслуживание счетов. Поэтому цены несколько выросли, в частности за услугу информирования. Однако клиенты могут не переплачивать за такой сервис, настроив push-оповещения в "Ощад24/7".
Еще Новини.LIVE рассказывали, что Ощадбанк рекомендует клиентам регулярно актуализировать данные по закону о финмониторинге во избежание ограничений по счетам. Подать свежие данные необходимо, в частности, относительно максимального ежемесячного объема операций (поступлений). Такое требование также должны выполнять пенсионеры.