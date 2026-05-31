Ощадбанк изменил правила для клиентов: кто должен обратиться в отделение

Карта в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" предупредил об обновлении правил для владельцев банковских карт. В связи с принятыми изменениями, некоторые клиенты должны с документами обратиться в то отделение финучреждения или области, где был открыт счет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию банка.

Что изменилось для клиентов Ощадбанка

По данным пресс-службы банка, изменения касаются сроков обслуживания карт, действие который подошло к концу еще в начале полномасштабной войны и неоднократно было продлено.

Согласно новому принятому решению, большей части старых карт срок действия в очередной раз пролонгировали. Владельцы могут в дальнейшем ими свободно пользоваться.

Карты с продленным сроком полностью функциональны, позволяют делать такие операции:

Читайте также:

осуществлять расчеты в торговых сетях;

снимать наличные средства в банкоматах.

"Обращаем внимание, что срок действия платежных карт автоматически продлен до 31 декабря 2026 года. Это касается карт, срок действия которых завершился, начиная с февраля 2022 года", — сообщили в пресс-службе.

Соответствующее решение коснулось всех банковских продуктов. В частности, в дальнейшем можно выполнять операции такими картами:

Дебетовыми "Моя карта"/Цифровыми картами;

Картами для выплат для начисления пенсий, соцвыплат, стипендий и зарплат;

Картами для детей и подростков;

Премиальными картами (Platinum/World Elite/Infinite).

Ранее в банке предупреждали о необходимости замены старых карт. Там отмечали, что очередной срок действия закончится 30 июня этого года, после чего банк хотел аннулировать часть из них.

Кому необходимо обратиться в отделение Ощадбанка

Как рассказали в финучреждении, срок действия автоматически не продлили для двух видов карт. Под аннулирование попали:

Карты по которым не осуществлялись операции с 1 января 2025-го, или которые не использовались; Карты, остаток средств на счете которых меньше или равен нулю.

В связи с этим, если клиентам была заблокирована карта по одной из вышеуказанных причин, нужно обратиться в банковское отделение для перевыпуска. Если этого не сделать, есть угроза полностью потерять доступ к собственным счетам. Важно то, что прибыть необходимо в тот офис или область, где был открыт счет.

Также это можно осуществить по доверенности, если клиент не имеет возможности прибыть сам или находится за пределами страны.

Информацию о сроке действия карт граждане могут уточнить следующим образом:

в контактном-центре по номеру: 0-800-210-800;

через веб-звонок на официальном портале;

путем звонка в мессенджере Viber.

Клиенты, которые находятся за рубежом, могут обратиться в банковское учреждение по следующему номеру: +38 (044) 247-84-18.

Осуществить перевыпуск карты можно в отделении банка в любое удобное время, добавили в финучреждении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за что Ощадбанк взимает ежегодно по 500 грн. В 2026-м госбанк пересмотрел часть тарифов на обслуживание счетов. Поэтому цены несколько выросли, в частности за услугу информирования. Однако клиенты могут не переплачивать за такой сервис, настроив push-оповещения в "Ощад24/7".

Еще Новини.LIVE рассказывали, что Ощадбанк рекомендует клиентам регулярно актуализировать данные по закону о финмониторинге во избежание ограничений по счетам. Подать свежие данные необходимо, в частности, относительно максимального ежемесячного объема операций (поступлений). Такое требование также должны выполнять пенсионеры.