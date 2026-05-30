Тарифы и лимиты Ощадбанка: будут ли изменения для виртуальных карт в июне

В госфинучреждении "Ощадбанк" есть возможность оформления виртуальных карт онлайн, даже не будучи клиентом банка. Известно, какие преимущества такого предложения, а также какие будут лимиты и изменятся ли тарифы в июне 2026 года.

Преимущества, тарифы и лимиты виртуальных карт Ощадбанка

Ощадбанк предоставляет возможность открывать виртуальные карты, которые не предусматривают наличие аналога в виде физического пластика. Цифровой формат имеет те же реквизиты, что и обычный: номер, срок действия и CVV-код. Это дает возможность использовать их для онлайн-расчетов, переводов денег и платежей через мобильные кошельки. В то же время, чтобы перейти на цифровой вариант, стоит проверить в смартфоне:

Наличие модуля NFC — без него расчеты будут возможны исключительно для покупок в интернете/переводов через приложение. Актуальную версию операционной системы — приложения для бесконтактных расчетов требуют актуальных версий iOS/Android. Постоянный доступ к интернету — это необходимо для проверки баланса, пересмотра лимитов и переводов.

Цифровая карта предоставит следующие преимущества: для оформления не нужны физические документы и посещение отделения, предусматривает безопасность, ведь из-за отсутствия физического пластика сделает невозможным ее потерю, а также экономию, ведь выпуск является бесплатным, выгодные условия обслуживания.

Ранее только те, кто имел открытые счета (ведь банк уже имел данные клиента), могли сделать виртуальную карту онлайн без визита в отделение. Сейчас же Ощадбанк реализовал новую опцию: стать владельцем такой карты могут новые пользователи, которым не нужно обращаться в банковское отделение.

Что касается тарифов, то в июне 2026 года они не претерпят изменения. Нужно платить только за дополнительные сервисы, тогда как большинство базовых операций будут бесплатными. В частности, для "Моя карта":

стоимость обслуживания дополнительной карты обойдется в 100 грн/год;

не предусматривает платы за пополнение счета в сети Ощадбанка с карты, 1% от размера при других вариантах.

Тарифы на выдачу наличных:

через банкоматы до 20 000 грн в месяц бесплатно, выше — 1% от суммы;

через банкоматы за рубежом — 1,5 % от суммы + 35 грн (предусмотрены лимиты Нацбанка);

через кассы Ощадбанка с картой — бесплатно.

При осуществлении платежей — бесплатно через Ощадбанк, на карты — до 20 000 грн в месяц бесплатно, выше — 1% от суммы, на счета в других финучреждениях — 0,5% от размера платежа (от 5 грн).

Стоимость оповещений — 25 грн/месяц в Viber, 40 грн/месяц за SMS-сообщения, и бесплатно через электронную почту и push-оповещения.

Как зарегистрировать е-карту Ощадбанка

Для регистрации виртуальной карты Ощадбанка необходимо выполнить несколько шагов через приложение "Дія". А именно:

скачать "Мобильный Ощад" на смартфон;

открыть приложение, выбрать цифровую карту и нажать "Заказать";

ввести номер мобильного телефона;

принять звонок от банка;

ввести 4-значный код.

предоставить документы в "Дії" (необходим заграничный/внутренний паспорт нового образца);

сделать фото и заполнить данные о себе;

выбрать регион и отделение на карте.

