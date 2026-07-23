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Главная Финансы Украинцев в Польше лишают важной финансовой помощи: как сохранить выплаты

Украинцев в Польше лишают важной финансовой помощи: как сохранить выплаты

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 19:32
Украинским семьям в Польше приостанавливают выплату пособия «800+»: с чем это связано
Польские деньги, женщина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В соседней Польше семьям украинцев с детьми отменяют ранее назначенную финансовую помощь по программе "800 Плюс". Причиной называют несоответствия в данных Пограничной службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на inPoland.

Почему приостанавливают выплату "800 Плюс"

Отмечается, что украинцы начали получать письма от ZUS. В них людей предупреждают, что выплаты приостанавливаются из-за несоответствия данных о пересечении границы в реестрах Пограничной службы. Эта проблема, например, коснулась:

  • родителей, чьим детям выплаты были одобрены недавно;
  • семей, чьи дети родились в Польше, получили статус UKR и ни разу не выезжали за пределы страны.

В Управлении социального страхования уже изучают сложившуюся ситуацию и обещают как можно скорее решить проблему.

В статье указывается, что некоторые украинцы уже получили разъяснения от ZUS относительно возобновления финансовой помощи. В учреждении им, в частности, посоветовали:

Читайте также:
  • написать заявление в произвольной форме, указав, что их ребенок не пересекал границу и постоянно находится на территории Польши;
  • добавить согласование о назначении помощи "800 Плюс" через личный кабинет или непосредственно в отделении ZUS.

Если информация о пересечении границы действительно неправдива, то польские пограничники должны обновить или скорректировать эти данные.

Что еще стоит знать

Напомним, для официально трудоустроенных украинцев в Польше и тех, кто получает денежное пособие по временной нетрудоспособности, изменились правила оформления больничных. Так, если компания наняла более 20 работников и уплачивает за них взносы, то работодатель самостоятельно выписывает больничные и выплачивает средства.

Если же в компании до 20 застрахованных работников, решение о больничных принимается в Управлении социального страхования Польши. Начислением денег будет заниматься это же учреждение.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше усилили контроль за предоставлением статуса PESEL UKR гражданам Украины. Так, польские госучреждения все чаще обращают внимание на причины приезда человека: из-за войны или по экономическим причинам. Изменения беспокоят как украинцев, так и польских работодателей.

Также Новини.LIVE писали о выплатах в июле 2026 года, доступных украинцам в Польше. Граждане могут рассчитывать на пособие на детей, единовременную поддержку, компенсацию за детский сад. Людям, потерявшим работу, также будет оказываться финансовая поддержка.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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