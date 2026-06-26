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Главная Финансы От 300 до 12 000 злотых: какие выплаты доступны украинцам в Польше в июле

От 300 до 12 000 злотых: какие выплаты доступны украинцам в Польше в июле

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:03
Помощь украинцам в Польше: какие выплаты можно получить в июле
Люди на улице, злотый. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, проживающие в Польше и имеющие статус PESEL UKR, могут оформить сразу несколько видов денежной помощи от государства. В июле будут выплачиваться пособия на детей, единовременная поддержка, компенсация за детский сад и помощь тем, кто потерял работу.

Какие выплаты предлагает Польша, рассказывает Новини.LIVE.

Пособие 800+

Самая популярная программа поддержки семей в Польше — 800+. В рамках этой программы родители получают 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет, независимо от дохода семьи. По текущему курсу это примерно 9 тысяч гривен в месяц.

Но в 2026 году необходимо будет выполнить дополнительные требования. Ребёнок должен учиться в польской школе или посещать детский сад, а родители — легально работать. Информацию о трудоустройстве проверяет ZUS — Управление социального страхования.

300 злотых перед началом учебного года

Еще одна популярная программа — Dobry Start. Перед началом учебного года родители могут получить 300 злотых на каждого ребенка-школьника. Эти средства можно потратить на школьные принадлежности, учебники, одежду и другие необходимые покупки.

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До 12 тысяч злотых на ребенка

Для семей с маленькими детьми действует программа Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Можно получить до 12 тысяч злотых на второго и каждого последующего ребенка в возрасте от 12 до 35 месяцев. Деньги выплачиваются частями в течение нескольких лет. Общая сумма может превышать 135 тысяч гривен.

Компенсация за ясли

Родители маленьких детей также могут воспользоваться программой "Aktywnie w żłobku". Можно получить до 1500 злотых ежемесячно для оплаты яслей, детского клуба или дневного воспитателя. Для детей с инвалидностью компенсация может быть больше.

Подать заявку можно онлайн через систему ZUS. Выплату получат только украинцы со статусом PESEL UKR, официально трудоустроенные в Польше.

Пособие по безработице

Украинцы, которые работали в Польше и потеряли работу, могут претендовать на пособие по безработице. Для этого необходимо иметь не менее 365 дней официальной работы с уплатой страховых взносов в течение последних 18 месяцев. Сам по себе статус PESEL UKR права на такую выплату не дает.

Семейное пособие для малообеспеченных

Также в Польше действует Zasiłek rodzinny — пособие для семей с небольшими доходами. Размер выплаты зависит от возраста ребенка и составляет примерно от 95 до 135 злотых в месяц.
Вместе с ней можно оформить и дополнительную поддержку, в частности:

  • 1000 злотых при рождении ребенка (becikowe);
  • доплату для одиноких родителей;
  • пособие на обучение ребенка в другом городе.

Получить эти выплаты можно, если средний доход на одного члена семьи не превышает 674 злотых в месяц, или 764 злотых, если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью.

Обращаться нужно в местный центр социальной помощи.

Социальная помощь в сложных жизненных обстоятельствах

Если семья оказалась в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, инвалидности или по другим причинам, можно обратиться за социальной помощью. В таком случае местные социальные службы могут назначить временные выплаты или предоставить продуктовые наборы. Главное условие — доход семьи должен быть ниже установленного в Польше прожиточного минимума.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские предприниматели могут получить грант до 20 тысяч евро от Международной организации по миграции при поддержке правительства Германии. Помощь будет оказана малому бизнесу в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Предпочтение будет отдано предприятиям, которые пострадали из-за войны, были вынуждены переехать, получили повреждения или создают новые рабочие места.

Также Новини.LIVE писали о других грантовых программах для украинского бизнеса. В частности, Датский совет по делам беженцев предоставлял предпринимателям Харьковской области гранты от 43 тыс. до 216 тыс. грн на возобновление деятельности, закупку оборудования, ремонт помещений и другие нужды бизнеса, пострадавшего из-за войны.

Польша выплаты социальная защита
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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