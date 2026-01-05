Видео
Одно из денежных пособий в Польше увеличили почти вдвое — детали

Одно из денежных пособий в Польше увеличили почти вдвое — детали

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 20:40
Денежная помощь в Польше — одну из социальных выплат повысили почти вдвое
Польские злотые на столе. Фото: Pixabay

С 1 января 2026 года в Польше заработали новые нормы по социальной помощи на погребение. Кроме того, что изменился размер выплат, правительство соседней страны ввело ежегодную индексацию этого вида денежной поддержки, если уровень инфляции будет выше 5%.

Об этом сообщило издание In Poland.

Читайте также:

Каким будет размер пособия на погребение в Польше

Размер выплаты вырос почти вдвое — с 4 000 до 7 000 злотых. При этом изменился и срок ее предоставления — раньше это было 30 дней, с 1 января 2026 года он составляет 14 дней.

Денежную помощь будут выплачивать людям или учреждениям, которые фактически покрыли расходы на погребение застрахованного в ZUS лица или члена его семьи.

Это могут быть:

  • супруги;
  • дети;
  • родители;
  • близкие родственники;
  • работодатели;
  • дома социальной защиты;
  • религиозные учреждения;
  • органы местного самоуправления.

Эта выплата будет компенсировать только расходы, которые будут подтверждены документально и будут касаться непосредственно захоронения. То есть денежная помощь не будет покрывать стоимость цветов или обустройство надгробия.

Процедуру получения помощи на погребение также упростили. Если расходы понес один член семьи — ZUS (управление социального страхования) выплатит помощь без отдельного административного решения. Однако, если эти расходы покрывала группа лиц или учреждение, этот документ необходим.

Кроме того, в Польше с 2026 года ввели дополнительные формы помощи на погребение, которые будут предоставляться в случае репатриации тела из-за границы или других дополнительных расходов.

Как получить помощь на погребение в Польше

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением (форма Z-12) в ZUS. Это можно сделать лично (посетив учреждение или онлайн на платформе PUE/eZUS). Услуги посредничества в вопросе оформления социальной помощи на погребение предоставляют также похоронные бюро.

К заявлению прилагаются:

  • копия свидетельства о смерти;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • чеки и счета, подтверждающие понесенные расходы.

Подать заявление в ZUS необходимо в течение года со дня смерти или погребения лица. В обоснованных случаях этот срок могут продлить.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит оформить польский паспорт.

Также узнавайте, сколько надо зарабатывать в Польше, чтобы получить карту побыту.

Польша выплаты соцвыплаты социальная помощь денежная помощь
Автор:
Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
