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Главная Финансы В Польше ввели новые правила больничных: сколько можно получить

В Польше ввели новые правила больничных: сколько можно получить

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 17:09
Получить больничный лист в Польше стало проще: что изменилось с июля
Женщина на улице, злотые. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев, работающих в Польше, есть важная новость. С 1 июля в стране вступили в силу новые правила оформления больничных. Теперь подать документы стало проще, чем раньше. Большинство процедур переведено в электронный формат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на In Poland.

Нововведения коснутся всех работников, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности, в том числе и официально трудоустроенных украинцев.

Кто будет выплачивать больничные

Все зависит от того, сколько сотрудников официально работает у вашего работодателя.

Если компания уплачивает взносы более чем за 20 работников, то именно работодатель назначает больничные и выплачивает средства.

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Если же в компании до 20 застрахованных работников, решение о больничных принимает Управление социального страхования Польши, и оно же перечисляет деньги.

Как подать заявление

Самое значительное изменение касается оформления документов. Теперь заявление на больничный можно подать не только на бумаге, но и в электронном виде. В частности, через внутренние системы работодателя, электронную почту или кадровые онлайн-сервисы.

Если выплаты назначает ZUS, документы можно отправить через платформу eZUS или на официальный электронный адрес, используя электронную подпись, доверенный профиль или другие предусмотренные системой способы подтверждения личности.

Бумажные копии больше не нужны

Еще одно изменение должно сэкономить время как работникам, так и работодателям.

Если больничные оформляет ZUS, работодатель теперь может передать полученные документы в электронном виде — даже в формате отсканированных копий. Дублировать их на бумаге уже не нужно.

Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные оригиналы с собственноручной подписью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему предпринимателям стало сложнее получить больничные. Теперь ПФУ более тщательно проверяет уплату ЕСВ и документы, и даже незначительные ошибки или налоговая задолженность могут привести к отказу в выплатах или уменьшению их размера.

Также Новини.LIVE писали, как военнослужащим вернуть деньги за санаторно-курортное лечение. Компенсация предоставляется только за официальные санатории, а для её получения необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Размер возмещения зависит от стоимости лечения, но имеет установленный лимит.

Польша выплаты больничные
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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