Временная защита в Польше: с какими проблемами столкнулись украинцы

Беженцы, женщина за компьютером. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

У граждан Украины стало больше проблем при въезде в Польшу. Так, в июне 2026 года участились случаи отказов в предоставлении статуса временной защиты UKR. Польские государственные органы теперь более тщательно проверяют причину приезда украинцев в страну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт inPoland.

Что происходит

В публикации описан один из случаев, который недавно произошел с украинцем. Известно, что человек приехал в Польшу по приглашению местной компании, которая обещала его трудоустроить.

Однако в государственном учреждении вместо статуса PESEL UKR украинцу присвоили номер PESEL со статусом NUE. Эти действия были объяснены тем, что якобы, заявитель прибыл с территории, где не ведутся активные боевые действия, поэтому ему не могут предоставить статус UKR.

Отмечается, что такие случаи не единичны, и это вызывает беспокойство среди работодателей и бизнес-организаций в Польше. Предприниматели говорят, что польские учреждения более тщательно проверяют, что стало причиной приезда украинцев: полномасштабная война с РФ или другие экономические причины.

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Подробнее о номере PESEL UKR

Номер PESEL UKR — это специальный статус временной защиты для украинцев в Польше. Это одиннадцатизначный цифровой код, по которому идентифицируется личность. Оформить этот статус украинцам необходимо сразу после прибытия в Польшу. С его помощью граждане могут получать социальную помощь, пользоваться медицинскими услугами и рядом государственных гарантий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцев в Польше могут лишить статуса PESEL UKR. Чтобы этого не произошло, они должны подтвердить свои персональные данные в реестрах PESEL. Сделать это необходимо до 31 августа 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных нужно брать с собой тем, кто едет в Польшу. Пограничники во время проверок требуют предъявить деньги для подтверждения платежеспособности. С собой лучше иметь больше наличных — более 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.