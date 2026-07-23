Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українців в Польщі залишають без важливої фіндопомоги: як зберегти виплати

Українців в Польщі залишають без важливої фіндопомоги: як зберегти виплати

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 19:32
Українським родинам у Польщі призупиняють допомогу 800+: з чим це пов'язано
Польські гроші, жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У сусідній Польщі сім’ям українців з дітьми скасовують раніше призначену фіндопомогу за програмою "800 Плюс". Причиною називають розбіжності у даних Прикордонної служби. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на inPoland.

Чому призупиняють виплату "800 Плюс"

Зазначається, що українці почали отримувати листи від ZUS. У них людей попереджають, що виплати призупиняють через невідповідність даних про перетин кордону в реєстрах Прикордонної служби. Ця проблема, наприклад, торкнулася: 

  • батьків, чиїм дітям виплати погодили нещодавно;
  • сімей, чиї діти були народжені в Польщі, отримали статус UKR й жодного разу не виїжджали за межі країни.

В Установі соціального страхування вже вивчають ситуацію, що склалася й обіцяють якнайшвидше розв’язати проблему. 

У статті вказується, що деякі українці вже отримали роз’яснення від ZUS щодо відновлення фіндопомоги. В установі їм, зокрема, радили:

Читайте також:
  • написати заяву у довільній формі, вказавши, що їхня дитина не перетинала кордон і постійно перебуває на території Польщі;
  • додати погодження про призначення допомоги "800 Плюс" через особистий кабінет або безпосередньо у відділенні ZUS.

Якщо розбіжності щодо перетину кордону українськими громадянами існують, то польські прикордонними мають оновити ці дані. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, для офіційно працевлаштованих українців у Польщі та тих, хто отримує грошову допомогу по тимчасовій непрацездатності, змінилися правила оформлення лікарняних. Так, якщо компанія найняла понад 20 працівників і сплачує за них внески, тоді сам роботодавець призначає лікарняні та виплачує кошти. 

Якщо ж у компанії до 20 застрахованих працівників, рішення про лікарняні приймають в Управлінні соціального страхування Польщі. Нарахуванням грошей займатиметься ця ж установа.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі посилили контроль щодо надання статусу PESEL UKR громадянам України. Так, польські держустанови усе частіше звертають увагу на причини приїзду людини: через війну чи з економічних причин. Зміни непокоять як українців, так і польських роботодавців.

Також Новини.LIVE писали про виплати у липні 2026 року, які доступні українцям у Польщі. Громадяни можуть розраховувати на допомогу на дітей, одноразову підтримку, компенсацію за дитячий садок. Людям, які втратили роботу, теж надаватимуть фінпідтримку.
 

фінансова допомога українці в Польщі грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації