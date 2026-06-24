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Главная Финансы Налог на посылки из Китая: для кого вырастет стоимость отправлений

Налог на посылки из Китая: для кого вырастет стоимость отправлений

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 20:25
Тарифы на посылки из Китая в Европу вырастут из-за нового налога: когда это произойдет
Распаковка посылки, человек держит в руках банкноты евро. Фото: Pexels, Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

В странах Европейского Союза (ЕС) проживает много граждан Украины, и некоторые из них заказывают недорогие товары на популярных онлайн-платформах Temu, Shein и AliExpress. Однако в скором времени такие посылки уже не будут дешевыми. Причина — повышение таможенных пошлин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InPoland.

Как подорожают товары

Первый этап подорожания состоится с 1 июля. Таможенный сбор в размере 3 евро будет распространен на посылки стоимостью до 150 евро, если товар заказан не на территории ЕС. Покупателю не придется платить сбор дополнительно, поскольку 3 евро будут добавлены к стоимости посылки.

В то же время к началу ноября Европейский Союз планирует ввести следующий этап. Речь идет о дополнительном сборе от 2 до 4 евро за обработку отправлений.

Оплачивать таможенный сбор и выполнять другие формальности, связанные с отправлениями, будут компании, доставляющие товары на рынок ЕС. Планируется, что фиксированные пошлины на посылки будут действовать до 1 июля 2028 года. На смену им придут обычные пошлины, которые будут рассчитываться в процентах от стоимости товара.

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Что еще стоит знать

В Украине налог на мелкие международные посылки почти наверняка не появится в 2026 году. Причина: у таможни нет ресурсов для обработки большого количества отправлений. К тому же реформа не состоится без средств из государственного бюджета, а сколько именно потребуется для внедрения изменений — неизвестно. В то же время парламент продолжает работать над законопроектом о налогообложении мелких международных посылок, однако принять его могут только в следующем году.

Ранее Новини.LIVE писали, что Новая пошта изменила тарифы на наложенный платеж. Так, для клиентов с картами NovaPay будет действовать специальная цена — 1% +10 гривен. Для тех, кто предпочитает платить наличными или расплачиваться картами других банков, будут действовать прежние условия.

Также Новини.LIVE объясняли, как не переплачивать за посылки. На Новой поште, Укрпоште и Meest Поште действуют разные модели ценообразования. На тарифы влияют не только компании, но и ряд других факторов.

налоги Temu тарифы на посылки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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