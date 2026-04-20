Meest Почта повысила тарифы на посылки: новая стоимость доставки по Украине

Украинский почтово-логистический оператор "Meest Почта" повысил тарифы на доставку посылок по Украине. Такое решение связано с ростом расходов на логистику, прежде всего — на топливо. Новые цены начнут действовать уже с 20 апреля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Meest Почты.

"В условиях изменения экономической ситуации и повышения рыночных затрат корректировка тарифов является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы сервиса, сохранения качества доставки и предсказуемости для клиентов", — пояснили в компании.

На какие отправления выросли цены

Изменения коснулись тарифов на доставку посылок по Украине. В среднем цены выросли на 10-20 грн в зависимости от веса и формата доставки.

Так, с 20 апреля тарифы на отправление Meest Почтой будут такими:

документы — 60 грн в пределах города и 65-70 грн между городами;

посылки до 2 кг — 60 грн в пределах города и 75-80 грн между городами;

посылки до 5 кг — 95 грн в пределах города и 100-110 грн между городами.

Стоимость зависит от выбранного формата доставки — в отделение или почтомат.

При оформлении отправлений в мобильном приложении Meest Почты продолжает действовать автоматическая скидка 10%.

Что останется без изменений

В компании отметили, что для клиентов Meest Почты и в дальнейшем будут оставаться бесплатными:

возврат отправлений до 30 кг в случае отказа получателя;

упаковочные материалы в определенных форматах.

Для паллет оператор ввел отдельный тариф в пределах областного центра, что позволило снизить стоимость локальной доставки в этом сегменте.

