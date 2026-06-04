Введут ли налог на международные посылки в 2026 году: в Раде ответили

Посылки, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Новый налог на мелкие международные посылки вряд ли заработает уже в этом году. Несмотря на то, что парламент продолжает работать над новым законопроектом, его принятие может затянуться из-за большого количества правок и технических трудностей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила народный депутат Леся Забуранная.

Почему налог не успеют ввести в 2026-м

До сих пор остаются сомнения относительно готовности таможни к обработке такого масштабного количества отправлений. Также пока неизвестно, сколько средств из государственного бюджета понадобится на реализацию новой реформы.

Когда могут принять закон

Сейчас документ находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Даже если Верховная Рада примет его в июне или июле, понадобится дополнительное время, чтобы воплотить в жизнь новые правила.

"Я думаю, что в этом году технически это не произойдет", — подчеркнула депутат.

Читайте также:

Поэтому, похоже, готовиться к новым налогам украинцам стоит уже со следующего года

В то же время Забуранная подтвердила, что налогообложение международных посылок остается на повестке дня, однако окончательное решение будет зависеть от результатов голосования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцам могут начислить налоги за банковские переводы, если будут считать их доходом. Если человек не может объяснить происхождение средств или не реагирует на требования налоговой, можно получить многотысячные долги, которые взыщут через суд или исполнительную службу. Иногда средства могут списать даже без судебного решения, если налог был задекларирован, но не уплачен вовремя.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев должен ежегодно платить налог на недвижимость. К налогообложению входят квартиры, дома, дачи, офисы, магазины, склады и другие помещения, если они оформлены в собственность. В то же время налог не начисляется, если площадь жилья не превышает 60 м² для квартир, 120 м² для домов и 180 м² — для нескольких объектов.