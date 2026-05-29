Посылки Новой почтой: тарифы на наложенный платеж с 1 июня изменятся

Международный финансовый сервис Новой почты NovaPay с 1 июня ввел новые тарифы на наложенный платеж. Компания расширила количество способов, при которых клиенты могут платить меньшую комиссию.

Что изменится для клиентов

Начиная с 1 июня, владельцы карт NovaPay смогут оплачивать покупки по тарифу 1% + 10 грн не только через мобильные приложения NovaPay и Новой почты, но и непосредственно в отделениях, через кассы самообслуживания и с помощью автосписания средств.

Для тех, кто рассчитывается наличными или использует карты других банков, условия остаются прежними — комиссия составит 2% + 20 грн.

"Фактически NovaPay делает оплату товаров с наложенным платежом дешевле для миллионов украинцев в самых популярных сценариях покупок. Сегодня примерно каждая третья посылка в Украине оформляется с наложенным платежом. Для клиента наложенный платеж — это прежде всего о доверии и комфорте: сначала увидеть товар, а уже потом оплатить. Мы хотим, чтобы этот сценарий был не только удобным, но и выгодным для пользователей NovaPay", — отметила Яна Левада, и.о. заместителя СЕО по розничному бизнесу NovaPay.

Как платить за посылки со скидкой

В компании объяснили, что при проведении оплаты система сначала будет отображать стандартный размер комиссии, поскольку на этом этапе еще неизвестно, какой картой воспользуется клиент. После прикладывания карты NovaPay или Кредитки NovaPay сумма автоматически пересчитывается, и комиссия уменьшается.

Кроме того, пользователи мобильного приложения NovaPay могут получить дополнительную выгоду — 20% компенсации расходов на комиссию наложенного платежа и доставку при оплате через приложение сервиса.

