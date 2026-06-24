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Головна Фінанси Податок на посилки з Китаю: для кого зросте вартість відправлень

Податок на посилки з Китаю: для кого зросте вартість відправлень

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 20:25
Тарифи на посилки з Китаю до Європи зростуть через новий податок: коли це станеться
Розпаковка посилки, людина тримає в руках банкноти євро. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В країнах Європейського Союзу (ЄС) живуть багато громадян України й деякі з них замовляють дешеві товари на популярних онлайн платформах Temu, Shein та AliExpress. Та невдовзі такі посилки вже не будуть дешевими. Причина: підвищення митних зборів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InPoland.

Як подорожчають товари

Перший етап подорожчання відбудеться з 1 липня. Митний збір у 3 євро поширять на відправлення вартістю до 150 євро, якщо товар замовили не на території ЄС. Покупцеві не доведеться платити збір додатково, оскільки 3 євро додауть до вартості посилки.

Водночас на початок листопада Європейський Союзу планує запровадити нааступний етап. Йдеться додатковий збір від 2 до 4 євро за обробку відправленнь.

Оплачувати митний збір та виконувати інші формальності, пов'язані з відправленнями виконуватимуть компанії, які доставляють товари на ринок ЄС. Планується, що збір фіксовані мита на посилки діятимуть до 1 липня 2028 На зміну їм прийдуть звичайні мита, що розраховуватимуться у відсотках від вартості товару.

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Що ще варто знати

В Україні податок на дрібні міжнародні посилки майже напевно не з'явиться у 2026 році. Причина: митниця не має ресурсів, щоб опрацьовувати велику кількість відправлень. До того ж реформа не відбудеться без грошей із державного бюджету, а скільки саме потрібно для втілення змін — невідомо. Водночас парламент продовжує працювати над законопроєктом щодо оподаткування дрібних міжнародних посилок, однак ухвалити його можуть лише наступного року. 

Раніше Новини.LIVE писали, що Нова пошта змінила тарифи на післяплату. Так, для клієнтів з картками NovaPay діятиме спеціальна ціна — 1% + 10 гривень. Для тих, хто воліє платити готівкою чи розраховуватися картками інших банків діятимуть попередні умови. 

Також Новини.LIVE пояснювали, як не переплачувати за посилки. На Новій пошті, Укрпошті та Meest Пошті функціонують різні моделі ціноутворення. На тарифи впливають не тільки компанії, а й низка інших факторів.

податки Temu тарифи на посилки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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