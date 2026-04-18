Укрпошта, Новая почта или Meest Почта: как дешевле отправить посылку

Дата публикации 18 апреля 2026 13:35
Тарифы Укрпошты, Новой почты и Meest Почты: сколько стоит доставка посылок в апреле 2026 года
Посылка в руках, деньги в кошельке. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Основными игроками на рынке почтовых услуг в Украине остаются Новая почта, Укрпошта и Meest Почта. Каждая компания имеет собственную модель ценообразования, набор сервисов и конкурентные преимущества, влияющие на выбор клиентов.

Новини.LIVE выясняли, какие тарифы предлагают логистические операторы в Украине в апреле 2026 года.

Сколько стоит доставить посылку Новой почтой

Крупнейший частный оператор формирует тарифы в соответствии с типом и весом отправления. За доставку посылки между отделениями в пределах Украины придется заплатить:

  • документы до 1 кг — 80 грн;
  • до 2 кг — 90 грн;
  • до 10 кг — 135 грн;
  • до 30 кг — 200 грн.

В стоимость уже входят базовые упаковочные материалы (конверт или пакет на 0,5-4 кг), комиссия от объявленной ценности до 500 грн и услуга возврата. Дополнительно оплачивается коробка (15-80 грн). Если доставка осуществляется в сельские или отдаленные отделения, тариф возрастает еще на 30 грн. Это не касается документов — их компания доставляет в филиалы в селах бесплатно.

Тарифы Укрпошты на доставку посылок

Национальный почтовый оператор формирует тарифы в зависимости от объема отправления, а не его веса. Клиентам предлагают два варианта — "Базовый" и "Приоритетный", где последний предусматривает более быструю доставку.

Стоимость доставки по тарифу "Базовый":

  • до 1 500 куб. см — 50 грн;
  • до 4 000 куб. см — 55 грн;
  • до 8 000 куб. см — 80 грн;
  • до 20 000 куб. см — 85 грн;
  • до 80 000 куб. см — 140 грн;
  • до 120 000 куб. см — 150 грн.

За ускоренную доставку (тариф "Приоритетный) придется доплатить 10 грн. Базовая стоимость доставки включает пакеты для упаковки, комиссию за объявленную стоимость до 500 грн, бесплатный отказ от возврата, хранение в отделении — до 7 дней в городах, 14 дней в селах, 7 дней в почтоматах.

Какие тарифы у Meest Почты

Этот оператор также использует весовую модель формирования тарифов:

  • документы до 0,5 кг — 60 грн;
  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 5 кг — 95 грн;
  • до 10 кг — 110 грн;
  • до 20 кг — 155 грн;
  • до 30 кг — 180 грн.

В базовую цену входит комиссия за объявленную стоимость до 500 грн, возврат посылки (до 30 кг) в случае отказа получателя, а также стандартные упаковочные материалы (сейф-пакет и конверт). Коробки оплачиваются отдельно — от 60 грн за самую маленькую.

Тарифы Укрпошты, Новой почты и Meest Почты. Графика: Новини.LIVE

То есть, в большинстве случаев именно Укрпошта предлагает самую низкую цену для стандартных и несрочных отправлений между областными центрами. Исключением являются лишь малые посылки до 2 кг — здесь тариф самый низкий у Meest Почты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Киеве появились первые почтоматы Укрпошты. В компании ожидают, что это решение позволит уменьшить очереди в отделениях. Кроме того, для клиентов заработала новая функция в приложении почтового оператора.

Также Новини.LIVE писали, что Новая почта повысила тарифы на ряд популярных услуг. Такое решение компания приняла из-за роста операционных расходов. В то же время не изменились цены на хранение посылок в отделениях, услугу "Пункт передачи", упаковку и тому подобное.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
