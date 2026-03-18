В Украине выросли цены на популярные продукты: лидеры подорожания

Люди ходят между торговыми рядами на продуктовом рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают расти цены на базовые продукты — от круп до овощей и мяса. И эта тенденция лишь усиливается под влиянием внешних и внутренних факторов. В частности, события на Ближнем Востоке давят на мировые рынки энергоносителей, что отражается на стоимости топлива. В то же время колебания курса валют в Украине дополнительно повышают себестоимость импортных товаров и логистики.

Новини.LIVE рассказывают, какие базовые продукты в Украине подорожали больше всего.

На какие продукты выросли цены

По данным ресурса "Минфин" среди популярных продуктов больше всего с начала года выросли цены на гречку. В январе 2026 года крупу можно было купить по 33,02 грн/кг в среднем, а уже во второй половине марта она стоит на 59% больше — 52,46 грн/кг.

На 46% выросла стоимость украинских яблок. В начале года в супермаркетах их продавали по 31,46 грн/кг в среднем, а сейчас — по 45,78 грн/кг.

Ощутимо подорожали за почти три месяца и помидоры — со 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг (на 35%).

В списке лидеров по подорожанию также оказались такие продукты:

масло рафинированное (ТМ Олейна) — на 31% (с 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл);

сельдь слабосоленая — на 29% (с 190,77 грн/кг до 246,06 грн/кг);

яйца куриные (ТМ Квочка) — на 23% (с 68,59 грн до 84,35 грн за десяток);

курятина (бедро) — на 22% (со 113,16 грн/кг до 138,0 грн/кг);

свинина (грудинка) — на 19% (со 177,38 грн/кг до 211,08 грн/кг);

огурцы — на 11% (с 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг).

Какие продукты подорожали в Украине с начала 2026 года. Графика: Новини.LIVE

Что происходит с ценами на топливо в Украине

Украина почти не добывает собственную нефть из-за войны, поэтому вынуждена покупать топливо за рубежом и очень зависима от импорта. Если мировые цены на нефть растут, как происходит сейчас на фоне американо-иранского конфликта, дорожает топливо и на украинских АЗС.

Способствуют росту цен на бензин, дизель, автогаз и многие другие факторы, такие как девальвация гривны, усложнение логистики, повышение акцизов и тому подобное.

Так, бензин А-95 премиум с января 2026 года подорожал в Украине на 17% — с 63,16 грн/л до 73,22 грн/л.

Стоимость бензина А-95 выросла с 58,25 грн/л до 69,69 грн/л — на 20% в среднем.

Около 17% прибавил в цене бензин А-92 — с 56,60 грн/л до 66,22 грн/л.

Цены на автогаз выросли на 15% в среднем — с 37,90 грн/л до 43,75 грн/л.

Ощутимее всего подорожало дизельное топливо — на 35% в среднем, с 58,28 грн/л до 78,48 грн/л.

На сколько вырос курс доллара в Украине

В первый день 2026 года официальный курс американской валюты в Украине, по данным Национального банка, составлял 42,3532 грн/долл. По состоянию на 18 марта американская валюта стоит 43,9497 грн/долл.

Как пояснил в интервью для Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ, на валютном рынке Украины сейчас наблюдается режим напряженности, однако НБУ как главный оператор рынка имеет все инструменты и осуществляет "посадку" курса в ручном режиме.

"Я в начале года говорил, что курс будет до 45 гривен за доллар — это базовый сценарий. А отрицательный — это доллар по 47-48 гривен", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что одновременно существует и катастрофический сценарий, при котором Украина никакой внешней финансовой помощи от международных партнеров не получит. Однако он пока не рассматривается.

Частые вопросы

Какие продукты будут дорожать в Украине в 2026 году?

Ожидается, что цены вырастут почти на все базовые продукты. Уже в марте-апреле подорожают хлеб и крупы, особенно гречка, которая может добавить еще 10-25% к текущей цене. Накануне Пасхи традиционно возрастет стоимость мяса, яиц и молочных продуктов. Из-за событий в мире будут дорожать и импортные фрукты и овощи.

Сколько будет стоить доллар в Украине в 2026 году?

В госбюджете Украины заложен средний официальный курс на уровне 45,70 грн за доллар до конца 2026 года. Впрочем, учитывая стремительное ослабление гривны, есть вероятность, что этого показателя удастся достичь значительно раньше запланированного срока, или даже превысить его.