Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пасхальная корзина подорожала почти до 2 000 грн: цены в 2026 году

Пасхальная корзина подорожала почти до 2 000 грн: цены в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 07:02
Пасхальная корзина подорожала почти до 2 000 грн: цены в 2026 году
Человек поджигает свечу в пасхальной корзине. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали цены на продукты пасхальной корзины. В 2026 году она будет стоить на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Лидерами по росту стоимости стали домашняя колбаса и мягкий сыр.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на ННЦ "Институт аграрной экономики".

Сколько стоят продукты пасхальной корзины в 2026 году

Специалисты подсчитали, что в этом году основные составляющие пасхальной корзины обойдутся на семью из 4-х человек около 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1 663,26 грн.

Больше всего выросли цены на домашнюю колбасу — за полкилограмма придется отдать в среднем 287,50 грн, что на 35,3 % больше, чем в прошлом году.

Почти так же — на 31,3%, подскочила стоимость мягкого сыра, поэтому в этом году 0,5 кг этого молочного продукта обойдется в 157,50 грн.

В тройке лидеров по подорожанию оказался и обязательный атрибут пасхальных праздников — яйца. В апреле 2026 года десяток будет стоить в среднем 87,58 грн, что на 19,3% больше, чем год назад.

На 16,5% выросла стоимость буженины — за 0,5 кг надо отдать 353,0 грн.

Символ Пасхи — кулич домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) обойдется в 2026-м примерно 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % превышает стоимость прошлогоднего кулича.

Выросли цены и на такие продукты пасхальной корзины:

  • хрен (200 г) — 31,00 грн (+12,7%);
  • сливочное масло (0,5 кг) — 292,0 грн (+6,8%);
  • твердый сыр (0,5 кг) — 298,00 грн (+3,7%).

В то же время стоимость сала практически не изменилась с прошлого года — 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.

Соль вообще подешевела — за 150-200 граммов, которые обычно кладут в пасхальную корзину, надо будет заплатить в среднем 6,72 грн, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Пасхальная корзина подорожала
Пасхальная корзина подорожала на 14,4% за год. Графика: Новини.LIVE

На сколько подорожали другие продукты

Кроме традиционных кулича, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыров, хрена и соли, украинцы часто кладут в свои пасхальные корзины любимые овощи, фрукты и вино.

В 2026 году за них тоже придется заплатить больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Например, помидоры тепличные (0,5 кг) стоили до 78 грн (126-189 грн за 1 кг) в 2025-м. А в этом весеннем сезоне их стоимость составляет 187-278 грн/кг. Огурцы тепличные подорожали на 38,5% от прошлогодних показателей — до 175-275 грн/кг.

Цена на яблоки выросла на 17,4% за год и составляет в среднем 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг) в зависимости от сорта.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 189 грн.

Дополнение традиционной пасхальной корзины этими продуктами повысит ее стоимость до 2 347,94 грн. Это на 16,8 % больше стоимости прошлогодней корзины такого же состава, тогда она стоила 2 009,76 грн.

По словам директора Института аграрной экономики, академика НААН Юрия Лупенко, такое подорожание пасхальной корзины однозначно является следствием войны — существенными потерями отечественной экономики, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции и тому подобное.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине подорожали популярные продукты. Больше всего с начала года выросли цены на гречку. И такая тенденция будет только усиливаться под влиянием внутренних и внешних факторов.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве массово скупают крупы из-за роста цен. В некоторых супермаркетах почти не осталось дешевых гречки и риса. Разобрали также муку.

Частые вопросы

Что кладут в пасхальную корзину?

Продукты, от которых человек отказывался во время поста. Прежде всего это мясо, сало, яйца, сыры, масло, кулич и тому подобное. Корзину обычно накрывают вышитым полотенцем и украшают вербой.

Сколько яиц красить на Пасху?

Те, кто придерживается обычаев, обычно готовят 13 яиц — это количество олицетворяет 12 апостолов и Иисуса Христа. Чаще всего выбирают именно красные пасхальные яйца. Кроме того, популярны и другие оттенки: желтый, синий, зеленый и золотой.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Пасха цены на продукты пасхальная корзина
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации