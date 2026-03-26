Пасхальная корзина подорожала почти до 2 000 грн: цены в 2026 году

Человек поджигает свечу в пасхальной корзине. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали цены на продукты пасхальной корзины. В 2026 году она будет стоить на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Лидерами по росту стоимости стали домашняя колбаса и мягкий сыр.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на ННЦ "Институт аграрной экономики".

Сколько стоят продукты пасхальной корзины в 2026 году

Специалисты подсчитали, что в этом году основные составляющие пасхальной корзины обойдутся на семью из 4-х человек около 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1 663,26 грн.

Больше всего выросли цены на домашнюю колбасу — за полкилограмма придется отдать в среднем 287,50 грн, что на 35,3 % больше, чем в прошлом году.

Почти так же — на 31,3%, подскочила стоимость мягкого сыра, поэтому в этом году 0,5 кг этого молочного продукта обойдется в 157,50 грн.

В тройке лидеров по подорожанию оказался и обязательный атрибут пасхальных праздников — яйца. В апреле 2026 года десяток будет стоить в среднем 87,58 грн, что на 19,3% больше, чем год назад.

На 16,5% выросла стоимость буженины — за 0,5 кг надо отдать 353,0 грн.

Символ Пасхи — кулич домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) обойдется в 2026-м примерно 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % превышает стоимость прошлогоднего кулича.

Выросли цены и на такие продукты пасхальной корзины:

хрен (200 г) — 31,00 грн (+12,7%);

сливочное масло (0,5 кг) — 292,0 грн (+6,8%);

твердый сыр (0,5 кг) — 298,00 грн (+3,7%).

В то же время стоимость сала практически не изменилась с прошлого года — 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.

Соль вообще подешевела — за 150-200 граммов, которые обычно кладут в пасхальную корзину, надо будет заплатить в среднем 6,72 грн, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Пасхальная корзина подорожала на 14,4% за год. Графика: Новини.LIVE

На сколько подорожали другие продукты

Кроме традиционных кулича, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыров, хрена и соли, украинцы часто кладут в свои пасхальные корзины любимые овощи, фрукты и вино.

В 2026 году за них тоже придется заплатить больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Например, помидоры тепличные (0,5 кг) стоили до 78 грн (126-189 грн за 1 кг) в 2025-м. А в этом весеннем сезоне их стоимость составляет 187-278 грн/кг. Огурцы тепличные подорожали на 38,5% от прошлогодних показателей — до 175-275 грн/кг.

Цена на яблоки выросла на 17,4% за год и составляет в среднем 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг) в зависимости от сорта.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 189 грн.

Дополнение традиционной пасхальной корзины этими продуктами повысит ее стоимость до 2 347,94 грн. Это на 16,8 % больше стоимости прошлогодней корзины такого же состава, тогда она стоила 2 009,76 грн.

По словам директора Института аграрной экономики, академика НААН Юрия Лупенко, такое подорожание пасхальной корзины однозначно является следствием войны — существенными потерями отечественной экономики, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции и тому подобное.

Частые вопросы

Что кладут в пасхальную корзину?

Продукты, от которых человек отказывался во время поста. Прежде всего это мясо, сало, яйца, сыры, масло, кулич и тому подобное. Корзину обычно накрывают вышитым полотенцем и украшают вербой.

Сколько яиц красить на Пасху?

Те, кто придерживается обычаев, обычно готовят 13 яиц — это количество олицетворяет 12 апостолов и Иисуса Христа. Чаще всего выбирают именно красные пасхальные яйца. Кроме того, популярны и другие оттенки: желтый, синий, зеленый и золотой.