Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Для украинцев подорожают не только овощи — какие продукты прибавят в цене

Для украинцев подорожают не только овощи — какие продукты прибавят в цене

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 19:40
Цены на продукты — украинцам рассказали, когда подорожают мясо и молочные продукты
Очередь в супермаркете, мясо и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В конце марта для украинцев могут подорожать молочные продукты. Цены на мясо тоже обновятся, однако ближе к Пасхе, в апреле.

Об этом рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о ценах на мясо и молочные продукты

Как сказал эксперт, мировой топливный кризис из-за войны в Иране обостряется. Не остается в стороне и украинский топливный рынок — цены на бензин и дизель тоже дорожают.

В то же время, например, для производителей мяса главная статья расходов — корма, а на их стоимость непосредственно влияет цена на топливо. Но у производителей, обычно, есть некоторые запасы, поэтому эффект от подорожания топлива может проявиться лишь через несколько месяцев.

Сейчас потребители не испытывают недостатка в предложении на рынке мяса, но ближе к Пасхе спрос на эту продукцию, как правило, растет, поэтому производители воспользуются возможностью не сдерживать цены.

Зимний период на рынке молочных продуктов был довольно пассивным из-за кризиса перепроизводства в мире. По словам Максима Гопки, спрос на молочку начнет расти в конце марта — от 6 до 12%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается рост цен на некоторые овощи, в частности на импортные и тепличные огурцы и помидоры. Как пояснил Максим Гопка, подорожание в этой категории может быть самым ощутимым для кошельков населения.

"Быстрее и ощутимее всего рост цен коснется импортных и тепличных овощей и фруктов (например, помидоров и огурцов, более 80% которых импортируется из Турции)", —  отметил ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Он добавил, что запасы овощей быстро исчерпываются, поэтому любое подорожание логистики, страхования или колебания валюты бьет по ценам.

Ранее мы рассказывали, что будет с ценам на хлеб в 2026 г. За последние 3 года важнейший для населения продукт ежемесячно дорожал от 1,5 до 2%. Еще писали, что яйца в Украине могут не подешеветь после Пасхи, как бывает обычно. Известна причина.

мясо цены молочные продукты цены на продукты Ближний Восток
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации