Цены на продукты — украинцам рассказали, когда подорожают мясо и молочные продукты

Очередь в супермаркете, мясо и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В конце марта для украинцев могут подорожать молочные продукты. Цены на мясо тоже обновятся, однако ближе к Пасхе, в апреле.

Об этом рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ценах на мясо и молочные продукты

Как сказал эксперт, мировой топливный кризис из-за войны в Иране обостряется. Не остается в стороне и украинский топливный рынок — цены на бензин и дизель тоже дорожают.

В то же время, например, для производителей мяса главная статья расходов — корма, а на их стоимость непосредственно влияет цена на топливо. Но у производителей, обычно, есть некоторые запасы, поэтому эффект от подорожания топлива может проявиться лишь через несколько месяцев.

Сейчас потребители не испытывают недостатка в предложении на рынке мяса, но ближе к Пасхе спрос на эту продукцию, как правило, растет, поэтому производители воспользуются возможностью не сдерживать цены.

Зимний период на рынке молочных продуктов был довольно пассивным из-за кризиса перепроизводства в мире. По словам Максима Гопки, спрос на молочку начнет расти в конце марта — от 6 до 12%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается рост цен на некоторые овощи, в частности на импортные и тепличные огурцы и помидоры. Как пояснил Максим Гопка, подорожание в этой категории может быть самым ощутимым для кошельков населения.

"Быстрее и ощутимее всего рост цен коснется импортных и тепличных овощей и фруктов (например, помидоров и огурцов, более 80% которых импортируется из Турции)", — отметил ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Он добавил, что запасы овощей быстро исчерпываются, поэтому любое подорожание логистики, страхования или колебания валюты бьет по ценам.

Ранее мы рассказывали, что будет с ценам на хлеб в 2026 г. За последние 3 года важнейший для населения продукт ежемесячно дорожал от 1,5 до 2%. Еще писали, что яйца в Украине могут не подешеветь после Пасхи, как бывает обычно. Известна причина.