Гранты для молодежи в Украине — на что выплатят до 200 000 гривен

Человек подписывает документы и деньги. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине молодым людям из небольших территориальных общин (до 5 000 жителей), будут выплачивать гранты от президента Украины для воплощения изменений в собственных общинах. Подавать собственные проекты можно до конца марта 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут выплачивать

Таким образом государство хочет поддержать молодежные инициативы, чтобы именно с малых украинских громад начинались большие изменения в украинском обществе. Сумма грантов будет варьироваться от 50 000 до 200 000 гривен. Также отдельные выплаты предусмотрены для общественных, молодежных или детских организаций.

"Здесь размер финансовой поддержки проектов составит от 75 000 до 500 000 гривен. Кроме того, в бюджете выделено еще 45 млн грн на поддержку инициатив через Молодежный культурный фонд", — рассказала председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

Как получить грант

Ранее на сайте Министерства молодежи и спорта отмечалось, что на гранты могут претендовать люди в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы присоединиться к конкурсному отбору, надо подать в Украинский молодежный фонд конкурсное предложение и определенные документы:

Заявку на участие в конкурсе. Смету расходов на реализацию молодежного проекта. План реализации молодежного проекта. Информацию об опыте деятельности субъекта представления, которая подтверждает осуществление им молодежной работы. Копию паспорта гражданина Украины или копию ID-карты. Копию выписки из реестра территориальной громады, сформированного не ранее даты объявления конкурса. Копию справки о постановке на учет ВПЛ. Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Также нужно предоставить письменное заявление законных представителей ребенка, где они подтверждают, что не против того, что ребенок участвует в конкурсе.

Ранее стало известно, что благотворительная организация "Caritas-Spes Ukraine" предоставит украинцам, которые хотят развивать сельское хозяйство, гранты на сумму до 125 000 гривен. Такая возможность есть у жителей Барвенковской громады на Харьковщине. Также мы писали о финансовой помощи от БО "Каритас-Спес Украина". Так, в трех областях украинцам предоставят гранты до 5 400 долларов.