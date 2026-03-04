Выплаты в более 33 000 грн — как получить домохозяйствам

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Благотворители организации Caritas-Spes Ukraine организовали реализацию проекта FARM по предоставлению грантов от 33 000 грн. Принять участие в нем могут те, кто намерен развивать сельское хозяйство во время войны.

Об условиях нового проекта рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает проект от Каритас-Спес

Благотворительная организация принимает заявки на участие в проекте под названием "FARM" (Содействие аграрному восстановлению для сельских домохозяйств). Он рассчитан на уязвимые категории украинского населения.

В рамках проекта предусматривается предоставление финансовой поддержки для представителей сельского хозяйства на восстановление и развитие.

Благодаря грантам проекта домохозяйства смогут купить высококачественные семена, удобрения, корм, технику, осуществить ремонты в сельскохозяйственной отрасли.

Предусмотрены различные виды грантовой помощи, учитывая производственный план заявителя:

Размеры грантов стартуют с 33,6 тыс. грн и могут достигать 125 тыс. грн; Дополнительное финансирование после обучения.

Где реализуют проект и как подать заявку на гранты

Соответствующий проект, предусматривающий поддержку сельского хозяйства, доступен в Барвинковской громаде Харьковской области. Подать заявки могут жители таких населенных пунктов:

Ивановка;

Дмитровка;

Марьевка;

Красная Балка.

Необходимо соблюсти следующие требования:

наличие опыта в области растениеводства/животноводства;

частичная продажа сельскохозяйственных товаров (не более 40%);

доступ к землям от 0,15 до 2 га;

отсутствие аналогичных выплат за последние полгода;

нет регистрации как ФЛП.

Для предварительной регистрации граждане должны заполнить специальную форму.

Поскольку финансовые ресурсы проекта ограничены, организация сможет оказать помощь только для отдельных категорий граждан.

Какая еще доступна помощь от Каритас

Также в марте предусмотрена помощь от представительства БО "Каритас Украина". Проект реализуют в Добропольской громаде Донецкой области.

Он призван оказать финансовую поддержку семьям, проживающим в зоне повышенного риска — до 50 км от линии фронта.

Согласно проекту, можно оформить несколько видов единовременной помощи:

почти 250 долларов (10 800 грн) — финансовый грант;

около 200 долларов (9 000 грн) — помощь на лечение.

Принять участие в проекте можно гражданам, принадлежащим к одной из категорий уязвимости.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН принимает заявки для участия в программе помощи жителям еще одного города. Граждане могут получить 10,8 тыс. грн.

Еще сообщали, что в одной из территориальных громад переселенцы могут оформить финансовую помощь. Уязвимые группы граждан имеют право на выплаты от 5 тыс. грн.