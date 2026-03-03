Выплаты от Каритас до 5 400 долларов — кому и где доступна помощь

Мужчина с планшетом, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В трех украинских регионах благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" открыла регистрацию на программу финансовой помощи. В рамках программы украинцы смогут получить микрогранты до 5 400 долларов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет оформить финансовые гранты до 5 400 долларов

Как отмечается, речь идет о втором этапе реализации программы "REMARKET", предусматривающей оказание поддержки микро- и малым предпринимателям, которые работают, восстанавливаются и стремятся к расширению даже в сложных условиях.

"Не успели подать заявку раньше или только узнали о программе? REMARKET открывает второй круг поддержки микро- и малых предпринимателей... Мы инвестируем не просто в бизнес — мы инвестируем в вашу стабильность и развитие", — говорится в сообщении.

К участию в программе приглашают представителей предпринимательства:

микро- и малый бизнес (в частности, домашний);

предпринимателей, которые возобновили деятельность в период войны;

бизнес, имеющий реальный потенциал роста.

Речь идет о деятельности в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство и смежные направления.

Второй этап реализации программы "REMARKET" охватит такие регионы:

Винница;

Житомир;

Николаев

Среди ключевых требований для участия в программе:

официальная регистрация не менее шести месяцев;

соответствие одной из определенных сфер;

реалистичный бизнес-план.

Размер помощи и как принять участие в программе

Для того, чтобы получить грант, необходимо подать онлайн-заявку, пройти процедуру предварительного отбора, подготовить бизнес-план и успешно защитить собственную идею.

В итоге участники получат такую поддержку от организации:

гранты в размере до 237 тыс. грн (около 5 400 долларов);

профессиональное обучение;

менторство и консультации.

Использовать средства можно будет:

на производственное оборудование (до 100%);

модернизацию и доставку (до 30%);

маркетинг и сырье (до 30%);

оборудование для энергообеспечения.

Заявки можно подавать до 20 марта 2026 года.

Какая еще доступна помощь от Каритас-Спес Украина

Также доступна предварительная регистрация на проект "AGRO", который призван улучшить продовольственную безопасность среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области. В его рамках можно оформить финансовые гранты до 65 тыс. грн.

Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений и инструментов.

Для предварительной регистрации в этом проекте граждане должны заполнить специальную онлайн-форму.

Ранее мы сообщали, что БФ "Право на защиту" собирает заявки от жителей в Киевской области. Зарегистрироваться в программе финансовой помощи можно в Броварах.

Еще писали, что ОО "Fight For Right" регистрирует в программе поддержки граждан с инвалидностью. В случае отбора предоставят средства на оплату аренды и коммунальные услуги.