Україна
Денежная помощь Каритас — как можно получить 5 400 долларов

Дата публикации 3 марта 2026 13:00
Выплаты от Каритас до 5 400 долларов — кому и где доступна помощь
Мужчина с планшетом, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В трех украинских регионах благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" открыла регистрацию на программу финансовой помощи. В рамках программы украинцы смогут получить микрогранты до 5 400 долларов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Кто сможет оформить финансовые гранты до 5 400 долларов

Как отмечается, речь идет о втором этапе реализации программы "REMARKET", предусматривающей оказание поддержки микро- и малым предпринимателям, которые работают, восстанавливаются и стремятся к расширению даже в сложных условиях.

"Не успели подать заявку раньше или только узнали о программе? REMARKET открывает второй круг поддержки микро- и малых предпринимателей... Мы инвестируем не просто в бизнес — мы инвестируем в вашу стабильность и развитие", — говорится в сообщении.

К участию в программе приглашают представителей предпринимательства:

  • микро- и малый бизнес (в частности, домашний);
  • предпринимателей, которые возобновили деятельность в период войны;
  • бизнес, имеющий реальный потенциал роста.

Речь идет о деятельности в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство и смежные направления.

Второй этап реализации программы "REMARKET" охватит такие регионы:

  • Винница;
  • Житомир;
  • Николаев

Среди ключевых требований для участия в программе:

  • официальная регистрация не менее шести месяцев;
  • соответствие одной из определенных сфер;
  • реалистичный бизнес-план.

Размер помощи и как принять участие в программе

Для того, чтобы получить грант, необходимо подать онлайн-заявку, пройти процедуру предварительного отбора, подготовить бизнес-план и успешно защитить собственную идею.

В итоге участники получат такую поддержку от организации:

  • гранты в размере до 237 тыс. грн (около 5 400 долларов);
  • профессиональное обучение;
  • менторство и консультации.

Использовать средства можно будет:

  • на производственное оборудование (до 100%);
  • модернизацию и доставку (до 30%);
  • маркетинг и сырье (до 30%);
  • оборудование для энергообеспечения.

Заявки можно подавать до 20 марта 2026 года.

Какая еще доступна помощь от Каритас-Спес Украина

Также доступна предварительная регистрация на проект "AGRO", который призван улучшить продовольственную безопасность среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области. В его рамках можно оформить финансовые гранты до 65 тыс. грн.

Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений и инструментов.

Для предварительной регистрации в этом проекте граждане должны заполнить специальную онлайн-форму.

Ранее мы сообщали, что БФ "Право на защиту" собирает заявки от жителей в Киевской области. Зарегистрироваться в программе финансовой помощи можно в Броварах.

Еще писали, что ОО "Fight For Right" регистрирует в программе поддержки граждан с инвалидностью. В случае отбора предоставят средства на оплату аренды и коммунальные услуги.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
