Выплаты от Каритас до 5 400 долларов — кому и где доступна помощь

Денежная помощь Каритас — как можно получить 5 400 долларов
В трех украинских регионах благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" открыла регистрацию на программу финансовой помощи. В рамках программы украинцы смогут получить микрогранты до 5 400 долларов.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.
Кто сможет оформить финансовые гранты до 5 400 долларов
Как отмечается, речь идет о втором этапе реализации программы "REMARKET", предусматривающей оказание поддержки микро- и малым предпринимателям, которые работают, восстанавливаются и стремятся к расширению даже в сложных условиях.
"Не успели подать заявку раньше или только узнали о программе? REMARKET открывает второй круг поддержки микро- и малых предпринимателей... Мы инвестируем не просто в бизнес — мы инвестируем в вашу стабильность и развитие", — говорится в сообщении.
К участию в программе приглашают представителей предпринимательства:
- микро- и малый бизнес (в частности, домашний);
- предпринимателей, которые возобновили деятельность в период войны;
- бизнес, имеющий реальный потенциал роста.
Речь идет о деятельности в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство и смежные направления.
Второй этап реализации программы "REMARKET" охватит такие регионы:
- Винница;
- Житомир;
- Николаев
Среди ключевых требований для участия в программе:
- официальная регистрация не менее шести месяцев;
- соответствие одной из определенных сфер;
- реалистичный бизнес-план.
Размер помощи и как принять участие в программе
Для того, чтобы получить грант, необходимо подать онлайн-заявку, пройти процедуру предварительного отбора, подготовить бизнес-план и успешно защитить собственную идею.
В итоге участники получат такую поддержку от организации:
- гранты в размере до 237 тыс. грн (около 5 400 долларов);
- профессиональное обучение;
- менторство и консультации.
Использовать средства можно будет:
- на производственное оборудование (до 100%);
- модернизацию и доставку (до 30%);
- маркетинг и сырье (до 30%);
- оборудование для энергообеспечения.
Заявки можно подавать до 20 марта 2026 года.
Какая еще доступна помощь от Каритас-Спес Украина
Также доступна предварительная регистрация на проект "AGRO", который призван улучшить продовольственную безопасность среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области. В его рамках можно оформить финансовые гранты до 65 тыс. грн.
Гранты можно будет направить на покупку семян, удобрений и инструментов.
Для предварительной регистрации в этом проекте граждане должны заполнить специальную онлайн-форму.
Ранее мы сообщали, что БФ "Право на защиту" собирает заявки от жителей в Киевской области. Зарегистрироваться в программе финансовой помощи можно в Броварах.
Еще писали, что ОО "Fight For Right" регистрирует в программе поддержки граждан с инвалидностью. В случае отбора предоставят средства на оплату аренды и коммунальные услуги.
Читайте Новини.LIVE!