Головна Фінанси Гранти до 1,5 тис. доларів — хто з українців може отримати

Гранти до 1,5 тис. доларів — хто з українців може отримати

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 13:00
Виплати до 1,5 тис. доларів — де діє програма допомоги в Україні
Людина тримає валюту. Фото: Новини.LIVE

Благодійна організація "Щедрик" спільно з Продовольчою Сільськогосподарською організацією ООН (FAO) здійснює реєстрацію на грантову підтримку до 1,5 тис. доларів. Долучитися до участі в ній запрошують жителів одного з прифронтових регіонів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Читайте також:

Де і кому доступні гранти до 1,5 тис. доларів

Йдеться про участь у програмі мікробізнесу та виробників продукції, що передбачає грантову підтримку громадян, які займаються сільським господарством, тримають худобу або мають невелику справу у продовольчій сфері у Херсонській області. 

Вона розрахована на:

  • тих, хто має мікробізнес у продовольчому секторі (магазин, пекарня, точка продажу продукції);
  • займаються тваринництвом та птахівництвом;
  • вирощують агропродукцію та займаються її переробкою.

 
Взяти участь у програмі можуть виробники (приватні домогосподарства/ФОПи) з таких громад регіону: 

  1. Чорнобаївська громада: н.п. Посад-Покровське, н.п. Киселівка, н.п. Солдатське, н.п. Копані, н.п. Барвінок, н.п. Зелений Гай;
  2. Калинівська громада: н.п. Калинівське, н.п. Бобровий Кут, н.п. Коханівка, н.п. Мала Сейдеминуха, н.п. Заповіт, н.п. Новогреднєве, н.п. Новополтавка, н.п. Зелений Гай, н.п. Благодатівка.  

Як долучитися до програми підтримки

Охочі взяти участь у програмі з підтримки сільського господарства мають подати попередньо заявку. Після чого необхідно буде пройти навчання з бізнес-планування від професійних тренерів, розробити план використання грантових коштів.

Учасникам нададуть до 1,5 тис. доларів (понад 64 тис. грн) на:

  • придбання кормів, молодняку тварин, птиці;
  • купівлю насіння, добрив, садових інструментів;
  • придбання техніки для перероблення та зберігання продукції;
  • на системи поливу, теплиці та дрібну сільгосптехніку.

У програмі не зможуть взяти участі ті, хто вже був учасником інших проєктів ФАО чи ВПП і отримав грантову підтримку протягом останніх пів року.

Деталі можна уточнити за номером телефону БО "Щедрик": 0 800 337 845.
 
Раніше ми розповідали, що взимку домогосподарства можуть отримати грошову допомогу до 970 доларів. Кошти має надати Естонська рада у справах біженців у низці регіонів. 

Також повідомлялося, що в одній з областей українці можуть отримати бізнес-гранти до 185 тис. грн. Кошти передбачені для вразливих категорій громадян. 

виплати фінансова допомога гранти допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
