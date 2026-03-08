Відео
Україна
Головна Фінанси Гранти до 200 000 гривень — хто з українців може отримати

Гранти до 200 000 гривень — хто з українців може отримати

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 13:00
Гранти для молоді в Україні — кому можуть надати від 50 000 до 200 000 гривень
Людина підписує документи й гроші. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні молодим людям з  невеликих територіальних громад (до 5 000 жителів), будуть виплачувати гранти від президента України для втілення змін у власних громадах. Подавати власні проєкти можна до кінця березня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Скільки виплачуватимуть

Таким чином держава хоче підтримати молодіжні ініціативи, щоб саме з малих українських громад починалися великі зміни в українському суспільстві. Сума грантів варіюватиметься від 50 000 до 200 000 гривень. Також окремі виплати передбачені для громадських, молодіжних чи дитячих організацій.

"Тут розмір фінансової підтримки проєктів становитиме від 75 000  до 500 000 гривень. Крім того, у бюджеті виділено ще 45 млн грн на підтримку ініціатив через Молодіжний культурний фонд", — розповіла голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова.

Як отримати грант

Раніше на сайті Міністерства молоді та спорту зазначалося, що на гранти можуть претендувати люди у віці від 14 до 35 років. Щоб приєднатися до конкурсного відбору, треба подати до Українського молодіжного фонду конкурсну пропозицію та певні документи:

  1. Заявку на участь у конкурсі.
  2. Кошторис витрат на реалізацію молодіжного проєкту.
  3. План реалізації молодіжного проєкту.
  4. Інформацію про досвід діяльності суб’єкта подання, яка підтверджує здійснення ним молодіжної роботи.
  5. Копію паспорта громадянина України або копію ID-карту.
  6. Копію витягу з реєстру територіальної громади, сформованого не раніше дати оголошення конкурсу. 
  7. Копію довідки про взяття на облік ВПО
  8. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків 

Також потрібно надати письмову заяву законних представників дитини, де вони підтверджують, що не проти того, що дитина бере участь в конкурсі.

Раніше стало відомо, що благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine" надасть українцям, які хочуть розвивати сільське господарство, гранти на суму до 125 000 гривень. Така нагода є жителів Барвінківської громади на Харківщині. Також ми писали про фінансову допомогу від БО "Карітас-Спес Україна". Так, у трьох областях українцям нададуть гранти до 5 400 доларів. 

виплати фінансова допомога гроші гранти молодь
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
