Финансы Некоторые украинцы в мае получат по 6500 грн помощи: кому начислят

Некоторые украинцы в мае получат по 6500 грн помощи: кому начислят

Дата публикации 13 мая 2026 18:27
Выплаты от UNICEF: кто из украинцев и когда получит по 6500 гривен финансовой поддержки
Деньги, женщина с маленьким ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине начинаются выплаты денежной помощи от Международной организация защиты детей UNICEF. Речь идет о поддержке в 6500 гривен. Эти деньги можно потратить на любые нужды ребенка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто получит деньги от UNICEF

Одноразовая денежная помощь поступит семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы "А" и проживают в прифронтовых областях:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Запорожской.

"Речь идет о семьях, которые не получали единовременное пособие в рамках программы "Зимова пидтримка", — говорится в сообщении.

Когда начислят 6500 гривен помощи

В ведомстве отмечают, что данные претендентов на выплаты должен верифицировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ). После этого деньги получат почти 8000 детей.

"Деньги поступают одному из законных представителей ребенка, который уже получает государственную социальную помощь на него", — отмечают в Минсоце.

В ведомстве добавляют, что на счета семей уже переадресовали более 50 миллионов гривен.

Как сообщали Новости.LIVE, украинцам доступна новая финансовая поддержка. Так, БФ "Поспишка ЮА" выплатит денежную помощь людям, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства из-за боевых действий. Зарегестрироваться на помощь могут семьи, проживающие в громадах Донецкой, Запорожской, Харьковской областей.

Еще Новини.LIVE писали, что ВПЛ и граждане, которые после выезда из Украины вернулись обратно, могут получить по 12 300 гривен. Право на эти выплаты есть у жителей города Славутич. Финансирование программы обеспечивает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
