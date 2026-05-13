Выплаты от UNICEF: кто из украинцев и когда получит по 6500 гривен финансовой поддержки

В Украине начинаются выплаты денежной помощи от Международной организация защиты детей UNICEF. Речь идет о поддержке в 6500 гривен. Эти деньги можно потратить на любые нужды ребенка.

Кто получит деньги от UNICEF

Одноразовая денежная помощь поступит семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы "А" и проживают в прифронтовых областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской.

"Речь идет о семьях, которые не получали единовременное пособие в рамках программы "Зимова пидтримка", — говорится в сообщении.

Когда начислят 6500 гривен помощи

В ведомстве отмечают, что данные претендентов на выплаты должен верифицировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ). После этого деньги получат почти 8000 детей.

"Деньги поступают одному из законных представителей ребенка, который уже получает государственную социальную помощь на него", — отмечают в Минсоце.

В ведомстве добавляют, что на счета семей уже переадресовали более 50 миллионов гривен.

