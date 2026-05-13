Финансы Денежная помощь УВКБ ООН: кому из семей начислят 12 000 грн

Денежная помощь УВКБ ООН: кому из семей начислят 12 000 грн

Дата публикации 13 мая 2026 13:00
Выплаты от УВКБ ООН: кто и где сможет получить финансовую помощь в мае
14 мая 2026 года стартует регистрация на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) жителей еще одного города. Новые правила предусматривают предоставление помощи, которая будет зависеть от сложности ситуации.

О том, кому можно будет оформить помощь, сообщают Новини.LIVE.

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ ООН весной

По данным организаторов, записаться в очередь на выплаты можно в городе Славутич. Получить средства могут внутренние переселенцы и беженцы, проживающие в этом городе. Новые требования проекта предусматривают начисление индивидуальных сумм помощи для перемещенных семей во время военного положения. В списке:

  1. Переселенцы (с таким статусом до 45 дней), которые выехали из-за угрозы для жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.
  2. ВПЛ (перемещение от 46 дней до полугода), которые выехали из-за войны.
  3. Лица, которые приехали в Украину (вынужденно переселились по Украине/выехали за границу), а вернулись в течение года и не ранее трех месяцев.

Среди критериев отбора:

  • ежемесячный заработок не должен быть выше 8 300 грн на каждого в семье;
  • учитывают близость к линии фронта, условия проживания.

Граждане могут подать заявки, даже если получали выплаты от других организаций, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Как оформить помощь и список документов

Граждане, проживающие в городе Славутич могут записаться 14 апреля в очередь в пункт сбора данных. Благотворительный фонд "Право на защиту" проведет сбор данных для выплаты помощи по адресу: Славутич, Полесский квартал, 12. Часы работы с 11:30 до 15:30.

"Прием будет проходить по живой очереди и предварительной записи", — говорится в сообщении.

Заранее надо подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка переселенца (другое подтверждение выезда);
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер счета;
  • документы с подтверждением инвалидности/опеки.

По новым правилам, пострадавшие от войны получат в зависимости от жизненных обстоятельств несколько видов выплат до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что БФ "Посмішка ЮА" принимает заявки на денежные выплаты. Речь идет о поддержке людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства из-за боевых действий. Обратиться за выплатами могут семьи, проживающие громадах Донецкой, Запорожской, Харьковской областей.

Также Новини.LIVE сообщали, что волонтеры Красного Креста получат 10 800 грн. Речь идет о регистрации уязвимого населения прифронтовых громад. Проект доступен при поддержке Госдепартамента Соединенных Штатов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
