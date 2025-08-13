Видео
В Украине запустили "Дія.Картку" — как работает новый сервис

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:13
Дія.Картка — как начать получать все госвыплаты на единую карту
Человек держит смартфон с приложением Дія. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине запустили новый цифровой сервис под названием "Дія.Картка". Услуга позволит гражданам получать все государственные выплаты на единую карту.

Об этом говорится в сообщении главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Читайте также:

Что нужно знать о новой мультикарте

По информации главы Минцифры, отныне счета для государственных выплат будут собраны в одной "Дія.Картці". В ведомстве рассчитывают, что такой подход значительно упростит получение и использование средств.

Ключевой особенностью карты является возможность расчета за товары и услуги в смешанном формате, то есть как государственными, так и личными средствами.

"Прощайтесь с кипами банковских карт для государственных выплат, путаницей и остатками на счетах. Мы запустили универсальную карту для украинцев — Дія.Картку", — сообщил министр.

Среди других преимуществ мультисчетной новинки:

  • возможность пополнения, перевода денег и снятия наличных с текущего счета;
  • делать расчеты средствами с текущих счетов за пределами страны;
  • возможность разделять финансы, ведь на текущем счете будут собраны нецелевые средства в виде пенсий, выплат для переселенцев или по безработице, а на спецсчете — целевые в виде, в частности, Ветеранского спорта, еКниги;
  • есть возможность оформить карту как в цифровом виде, так и в форме физической обычной карты.

Уже сейчас "Дія.Карта" доступна в трех украинских банках:

  • ПриватБанк;
  • Monobank;
  • Банк Кредит Днепр.

Со временем финучреждений, которые будут выдавать такого формата карты, станет больше.

Какие выплаты будут поступать на "Дія.Карту"

Согласно сообщению, на "Дія.Карту" будут зачислять такие выплаты:

  • социальные в виде помощи для ВПЛ, по безработице, пенсии;
  • целевые по программам поддержки (в частности, средства на Ветеранский спорт, еКнигу, а впоследствии Пакет школьника);
  • средства за военные облигации;
  • возврат денежных вкладов;
  • выплаты от международных фондов.

Параллельно для программ "еВідновлення" и "Нацкешбек" будут действовать отдельные карты.

Как оформить новую "Дія.карту" в смартфоне

Для того, чтобы оформить карту непосредственно в смартфоне, нужно сделать несколько шагов. А именно:

  • обновить приложение "Дія";
  • найти в сервисах "Дія.Карту";
  • выбрать банк-партнер;
  • подписать согласие.

Украинцы могут получить подсказки во время процесса оформления в видеоинструкции.

 

Ранее мы писали, что за открытие "Дія.Картки" с украинцев не будут взимать дополнительные средства. Во время оплаты списание денег будет происходить с помощью специальной технической настройки.

Также мы писали, что с июля украинским гражданам выплачивают базовую соцпомощь. Речь идет об экспериментальном проекте, предусматривающем выплату 4,5 тыс. грн.

выплаты деньги Минцифры банковские карты Дія.Картка
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
