Дія.Картка — как начать получать все госвыплаты на единую карту

В Украине запустили "Дія.Картку" — как работает новый сервис
В Украине запустили новый цифровой сервис под названием "Дія.Картка". Услуга позволит гражданам получать все государственные выплаты на единую карту.
Об этом говорится в сообщении главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
Что нужно знать о новой мультикарте
По информации главы Минцифры, отныне счета для государственных выплат будут собраны в одной "Дія.Картці". В ведомстве рассчитывают, что такой подход значительно упростит получение и использование средств.
Ключевой особенностью карты является возможность расчета за товары и услуги в смешанном формате, то есть как государственными, так и личными средствами.
"Прощайтесь с кипами банковских карт для государственных выплат, путаницей и остатками на счетах. Мы запустили универсальную карту для украинцев — Дія.Картку", — сообщил министр.
Среди других преимуществ мультисчетной новинки:
- возможность пополнения, перевода денег и снятия наличных с текущего счета;
- делать расчеты средствами с текущих счетов за пределами страны;
- возможность разделять финансы, ведь на текущем счете будут собраны нецелевые средства в виде пенсий, выплат для переселенцев или по безработице, а на спецсчете — целевые в виде, в частности, Ветеранского спорта, еКниги;
- есть возможность оформить карту как в цифровом виде, так и в форме физической обычной карты.
Уже сейчас "Дія.Карта" доступна в трех украинских банках:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- Банк Кредит Днепр.
Со временем финучреждений, которые будут выдавать такого формата карты, станет больше.
Какие выплаты будут поступать на "Дія.Карту"
Согласно сообщению, на "Дія.Карту" будут зачислять такие выплаты:
- социальные в виде помощи для ВПЛ, по безработице, пенсии;
- целевые по программам поддержки (в частности, средства на Ветеранский спорт, еКнигу, а впоследствии Пакет школьника);
- средства за военные облигации;
- возврат денежных вкладов;
- выплаты от международных фондов.
Параллельно для программ "еВідновлення" и "Нацкешбек" будут действовать отдельные карты.
Как оформить новую "Дія.карту" в смартфоне
Для того, чтобы оформить карту непосредственно в смартфоне, нужно сделать несколько шагов. А именно:
- обновить приложение "Дія";
- найти в сервисах "Дія.Карту";
- выбрать банк-партнер;
- подписать согласие.
Украинцы могут получить подсказки во время процесса оформления в видеоинструкции.
Ранее мы писали, что за открытие "Дія.Картки" с украинцев не будут взимать дополнительные средства. Во время оплаты списание денег будет происходить с помощью специальной технической настройки.
Также мы писали, что с июля украинским гражданам выплачивают базовую соцпомощь. Речь идет об экспериментальном проекте, предусматривающем выплату 4,5 тыс. грн.
