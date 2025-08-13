Дія.Картка — как начать получать все госвыплаты на единую карту

Человек держит смартфон с приложением Дія. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине запустили новый цифровой сервис под названием "Дія.Картка". Услуга позволит гражданам получать все государственные выплаты на единую карту.

Об этом говорится в сообщении главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что нужно знать о новой мультикарте

По информации главы Минцифры, отныне счета для государственных выплат будут собраны в одной "Дія.Картці". В ведомстве рассчитывают, что такой подход значительно упростит получение и использование средств.

Ключевой особенностью карты является возможность расчета за товары и услуги в смешанном формате, то есть как государственными, так и личными средствами.

"Прощайтесь с кипами банковских карт для государственных выплат, путаницей и остатками на счетах. Мы запустили универсальную карту для украинцев — Дія.Картку", — сообщил министр.

Среди других преимуществ мультисчетной новинки:

возможность пополнения, перевода денег и снятия наличных с текущего счета;

делать расчеты средствами с текущих счетов за пределами страны;

возможность разделять финансы, ведь на текущем счете будут собраны нецелевые средства в виде пенсий, выплат для переселенцев или по безработице, а на спецсчете — целевые в виде, в частности, Ветеранского спорта, еКниги;

есть возможность оформить карту как в цифровом виде, так и в форме физической обычной карты.

Уже сейчас "Дія.Карта" доступна в трех украинских банках:

ПриватБанк;

Monobank;

Банк Кредит Днепр.

Со временем финучреждений, которые будут выдавать такого формата карты, станет больше.

Какие выплаты будут поступать на "Дія.Карту"

Согласно сообщению, на "Дія.Карту" будут зачислять такие выплаты:

социальные в виде помощи для ВПЛ, по безработице, пенсии;

целевые по программам поддержки (в частности, средства на Ветеранский спорт, еКнигу, а впоследствии Пакет школьника);

средства за военные облигации;

возврат денежных вкладов;

выплаты от международных фондов.

Параллельно для программ "еВідновлення" и "Нацкешбек" будут действовать отдельные карты.

Как оформить новую "Дія.карту" в смартфоне

Для того, чтобы оформить карту непосредственно в смартфоне, нужно сделать несколько шагов. А именно:

обновить приложение "Дія";

найти в сервисах "Дія.Карту";

выбрать банк-партнер;

подписать согласие.

Украинцы могут получить подсказки во время процесса оформления в видеоинструкции.

Ранее мы писали, что за открытие "Дія.Картки" с украинцев не будут взимать дополнительные средства. Во время оплаты списание денег будет происходить с помощью специальной технической настройки.

Также мы писали, что с июля украинским гражданам выплачивают базовую соцпомощь. Речь идет об экспериментальном проекте, предусматривающем выплату 4,5 тыс. грн.