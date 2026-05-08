Главная Финансы Денежная помощь для украинских семей: где доступны выплаты

Дата публикации 8 мая 2026 08:00
Выплаты в трех регионах Украины: кому и где гарантируют денежную помощь
Женщина с детьми. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Весной 2026 года в трех украинских регионах семьи, пострадавшие от негативных последствий полномасштабной войны, могут получить денежную помощь. Оформить выплаты можно будет один раз в шесть месяцев.

О том, кто и где сможет получить помощь в рамках новой программы поддержки, рассказывают Новини.LIVE.

Кому и где гарантируют денежную помощь в Украине

Речь идет о возможности получить финансовую помощь в рамках проекта "Немедленная многоотраслевая помощь территориям, пострадавшим от войны".

Его реализация стала возможна благодаря совместной работе благотворительного фонда "Посмішка ЮА" в рамках деятельности Консорциума TERA при финподдержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Консорциум TERA, созданный благотворительным фондом "Team4UA", объединил усилия украинских неправительственных организаций для помощи тем, кто пострадал от войны и был вынужден покинуть свои дома из-за опасности.

Целью проекта является желание поддержать людей, которые попали в сложные жизненные ситуации из-за войны. Помощь семьям будет предоставлена один раз в шесть месяцев.

Читайте также:

"БФ "Посмішка ЮА" начинает регистрацию на получение денежных выплат в рамках проекта "Немедленная многоотраслевая помощь территориям, пострадавшим от войны. Наша цель — поддержать людей, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за боевых действий", — говорится в сообщении.

Обратиться за выплатами смогут семьи, проживающие в таких громадах:

  1. В Донецкой области (Краматорский район): Новодонецкая, Александровская и Черкасская громады.
  2. В Запорожской области (Запорожский район): Запорожская громада.
  3. В Харьковской области: в Чугуевском районе — Малиновская, Новопокровская, Печенежская, Чугуевская и Пролисненская громады, в Изюмском районе — Изюмская, Куниевская и Савинская громады, в Харьковском районе — Песочинская, Роганская и Харьковская громады.

Как подать заявку и особенности оформления помощи

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе помощи от благотворительного фонда "Посмішка ЮА", необходимо заполнить специальную форму. При этом претендовать на получение денежных выплат смогут те, кто выполнит следующие требования:

  • необходимо предоставлять правдивую информацию, ведь все равно произойдет проверка оригиналов или копий документов;
  • не регистрировались за подобными выплатами в течение последнего месяца.

Все запросы подпадут под проверку на предмет дублирования среди различных организаций, а потому из-за обнаружения повторных заявок могут отказать.

Организаторы также предупредили, что регистрация есть лишь этапом и не является гарантией получения выплат.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в мае УВКБ ООН регистрирует граждан на финансовую помощь в еще одном городе. Согласно новым правилам, предусматривается предоставление разных сумм помощи в зависимости от ситуации.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что до 9 мая в Сумах можно подать заявку на участие в программе помощи, предусматривающей предоставление грантов до 77 000 грн. Приобщиться к ней могут граждане с инвалидностью.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
