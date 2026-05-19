Пенсия в 17 000 грн: сколько надо официально зарабатывать для такой выплаты

Финансы Пенсия в 17 000 грн: какой должен быть официальный доход

Пенсия в 17 000 грн: какой должен быть официальный доход

Дата публикации 19 мая 2026 06:10
Оформление пенсии, деньги. Фото: ПФУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сумма будущей пенсии по возрасту привязана к количеству страхового стажа и уровню официального дохода в течение карьеры, а потому на конечный размер выплаты можно повлиять, заранее позаботившись о высоких заработках. В частности, известно, сколько необходимо получать, чтобы иметь право на пенсионную выплату в 17 000 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Какие предусмотрены требования для оформления пенсии в 2026 году

Специалисты Пенсионного фонда определяют право и размер будущей пенсионной выплаты по возрасту для украинских граждан на основе правил относительно страхового стажа и специальной формулы. Благодаря этому сумма, в зависимости от приобретенного стажа и официальной зарплаты, у каждого конкретного работника будет индивидуальной.

По нормам пенсионного законодательства, размер пенсии рассчитывают по следующей формуле:

  • Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя зарплата за предыдущие три года перед выходом на пенсию, КЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, КС — коэффициент стажа (отработанные годы, умноженные на оценку одного года стажа и разделенные на 12 месяцев).

Ежегодно требования к количеству страхового стажа для права на пенсию по возрасту усиливаются. В 2026 году надо иметь еще один дополнительный год. Минимальные требования следующие:

  1. Выход в 60 лет — нужно 33 года стажа;
  2. Выход в 63 года — не менее 23 лет стажа;
  3. Выход в 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Какой должна быть зарплата для пенсии в 17 000 грн

Для ориентировочного расчета суммы пенсии по возрасту в сервисе "Пенсионный калькулятор" гражданам необходимо знать основные показатели:

  • возраст выхода на пенсию;
  • страховой стаж;
  • уровень заработной платы.

Такая услуга позволит сориентироваться, сколько необходимо официально получать, чтобы иметь ту или иную сумму на "заслуженном отдыхе".

Как свидетельствуют подсчеты, для пенсии в 17 000 грн нужно иметь высокую заработную плату, значительно превышающую среднюю по стране. В частности, женщине, которая оформляет пенсию по общим правилам, в возрасте 60 лет, имея минимально 33 года стажа, нужно получать официальный доход на уровне 47 000 грн.

Расчет пенсии. Источник: cost.ua/pension

Стоит понимать, что речь идет об ориентировочной сумме в случае выхода на пенсию по возрасту, ведь в итоге она может измениться из-за индивидуального права на различные доплаты.

Законодательством предусмотрены доплаты "за возраст", ежемесячные надбавки к пенсиям за особые заслуги от 23% до 35% от прожиточного минимума, доплаты за статусы "ветеран войны" или "почетный донор".

Также те, кто имеет сверхурочный стаж, получают доплаты. По правилам, их предоставляют для мужчин — более 35 лет и для женщин — более 30 лет стажа. Доплата составляет 1% от пенсии за каждый год сверх нормы, однако не выше 1% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 25,95 грн. Учитывая это, за десять лет сверхнормативного стажа можно рассчитывать на ежемесячную доплату в 259 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые из граждан могут получать доплаты после 65 лет. Так, украинцы имеют право на надбавку, если минимальная пенсия не превышает 3 758 грн. При таких обстоятельствах государство должно повысить выплату до установленного уровня.

Также Новини.LIVE писали, как перевести пенсию в другой банк. Для того, чтобы пенсионные выплаты поступали на новый счет, нужно обратиться с заявлением в местное отделение Пенсионного фонда. Также сменить банк можно онлайн на портале электронных услуг.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
