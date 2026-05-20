Пенсии в Украине: кому предоставлено право на доплату в 40% в 2026 году

В Украине одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, которым нужен регулярный посторонний уход, можно оформить надбавку к пенсии, равную 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для этого необходимо получить специальную справку после прохождения врачебно-консультативной комиссии и подать заявление в Пенсионный фонд (ПФУ).

Об этом рассказывает портал Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Кому предоставлено право на доплату в 40% к пенсии

По данным Пенсионного фонда, в отличие от ряда надбавок, соответствующая помощь для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, не назначается автоматически. Для того, чтобы ее получить в 2026 году, нужно соблюсти несколько четких требований.

Согласно пункту 6 статьи 7 закона №1727, доплату к выплатам предоставляют одиноким гражданам старше 80 лет. "Одинокими" могут считаться пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, которые обязаны выполнять требование их денежного содержания (независимо от своего адреса проживания).

Размер доплаты в законодательстве закреплен на уровне 40% от суммы, которую составляет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Показатель повысился в 2026 году и сейчас составляет 2 595 грн, в отличие от 2 361 грн в 2025 году.

Таким образом, пенсионеры после 80 лет смогут получить надбавку в размере 1038 грн, то есть 40% от 2595,

Ежемесячную надбавку назначают для одиноких пенсионеров при следующих условиях:

Возраст превышает 80 лет; Назначена пенсия по возрасту; Одинокое проживание; Отсутствуют трудоспособные родственники; Есть справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода.

Процедура оформления надбавки к пенсии

В случае выполнения соответствующих требований Пенсионный фонд будет иметь право назначить надбавку. Процедура оформления будет состоять из нескольких этапов.

необходимо обратиться к врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию:

Сначала стоит обратиться за консультацией к семейному врачу или профильному медику, который направит на прохождение врачебно-консультативной комиссии. Заключение ВКК должно официально подтвердить, что пациенту необходим посторонний постоянный уход. Подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

После получения медицинской справки гражданин должен обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Ему необходимо подать заявление на назначение доплаты к пенсии.

подготовить пакет необходимых документов:

Для оформления надбавки нужно подать паспорт гражданина, идентификационный код, медицинскую справку от ВКК, декларацию о доходах. При необходимости — документы с подтверждением состава семьи или факта самостоятельного проживания.

