Главная Финансы Украинцам доплатят 40% к пенсии: какую требуют справку

Украинцам доплатят 40% к пенсии: какую требуют справку

Дата публикации 20 мая 2026 06:10
Пенсии в Украине: кому предоставлено право на доплату в 40% в 2026 году
Пожилая гражданка, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, которым нужен регулярный посторонний уход, можно оформить надбавку к пенсии, равную 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для этого необходимо получить специальную справку после прохождения врачебно-консультативной комиссии и подать заявление в Пенсионный фонд (ПФУ).

Об этом рассказывает портал Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Кому предоставлено право на доплату в 40% к пенсии

По данным Пенсионного фонда, в отличие от ряда надбавок, соответствующая помощь для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, не назначается автоматически. Для того, чтобы ее получить в 2026 году, нужно соблюсти несколько четких требований.

Согласно пункту 6 статьи 7 закона №1727, доплату к выплатам предоставляют одиноким гражданам старше 80 лет. "Одинокими" могут считаться пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, которые обязаны выполнять требование их денежного содержания (независимо от своего адреса проживания).

Размер доплаты в законодательстве закреплен на уровне 40% от суммы, которую составляет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Показатель повысился в 2026 году и сейчас составляет 2 595 грн, в отличие от 2 361 грн в 2025 году.

Таким образом, пенсионеры после 80 лет смогут получить надбавку в размере 1038 грн, то есть 40% от 2595,

Ежемесячную надбавку назначают для одиноких пенсионеров при следующих условиях:

  1. Возраст превышает 80 лет;
  2. Назначена пенсия по возрасту;
  3. Одинокое проживание;
  4. Отсутствуют трудоспособные родственники;
  5. Есть справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода.

Процедура оформления надбавки к пенсии

В случае выполнения соответствующих требований Пенсионный фонд будет иметь право назначить надбавку. Процедура оформления будет состоять из нескольких этапов.

  • необходимо обратиться к врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию:

Сначала стоит обратиться за консультацией к семейному врачу или профильному медику, который направит на прохождение врачебно-консультативной комиссии. Заключение ВКК должно официально подтвердить, что пациенту необходим посторонний постоянный уход. Подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

После получения медицинской справки гражданин должен обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Ему необходимо подать заявление на назначение доплаты к пенсии.

  • подготовить пакет необходимых документов:

Для оформления надбавки нужно подать паспорт гражданина, идентификационный код, медицинскую справку от ВКК, декларацию о доходах. При необходимости — документы с подтверждением состава семьи или факта самостоятельного проживания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине будущая пенсия по возрасту привязана к стажу и доходу на протяжении всей карьеры, а потому можно заранее повлиять на ее уровень, позаботившись о высоких заработках уже сейчас. В частности, известно, сколько необходимо получать, чтобы иметь пенсионную выплату в размере 17 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Пенсионном фонде объяснили, кто должен оцифровать трудовую книжку до 10 июня текущего года. Прежде всего речь идет о гражданах, которые начали трудовую деятельность до 1 января 2004-го. Именно за соответствующий период данные о стаже часто хранились исключительно в бумажном виде.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
