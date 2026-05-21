Пенсии в Украине: кому из пенсионеров начислят выше 26 000 грн в июне

Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в июне 2026 года некоторые из граждан смогут получить пенсию выше утвержденного максимального уровня. Несмотря на ограничения в виде коэффициентов понижения, введенных на период действия военного положения, несколько категорий граждан смогут претендовать на сумму более 26 000 грн.

О том, кто из пенсионеров будет иметь право на самые большие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто получит максимальную пенсию в Украине в июне

Согласно действующему украинскому законодательству, ряд категорий бывших работников наделен правом получать так называемые "специальные пенсии". Такие выплаты могут назначаться гражданам за особые условия работы в период своей трудовой деятельности, среди которых: условия, опасные для здоровья, несение службы в силовых органах, работа в госучреждениях. Начисление пенсионных выплат для таких лиц осуществляется по другому порядку по сравнению с обычными пенсиями по возрасту.

В частности, право получать пенсии по специальным законам предусмотрено для:

Судей — вопрос выплат для таких лиц регулирует закон "О судоустройстве и статусе судей"; Прокуроров — пенсии выплачиваются по закону "О прокуратуре"; Ликвидаторов аварии на ЧАЭС — вопрос пенсии регулирует закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Силовиков (военнослужащие, работники Нацполиции, Службы безопасности, Госбюро расследований и другие) — пенсия предоставляется по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Госслужащих до осуществления реформы и других.

В законодательстве закреплен размер максимальной пенсии в Украине. Он составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году соответствующий показатель вырос до 2 595 грн, а потому максимально могут начислять 25 950 грн.

Читайте также:

Однако у вышеперечисленных категорий лиц она может быть значительно выше, даже несмотря на введенные ограничения на время войны.

Какие суммы спецпенсий ограничат в июне

В законе о "Госбюджете-2026" прописано требование ограничения самых высоких ежемесячных выплат. Такая мера будет актуальна только на период военного положения. Обойти лимиты имеют право только те, кто защищает страну от агрессии России или был участником защиты, начиная с 2014-го.

Ограничения не коснутся базовой составляющей пенсии до 10 прожиточных минимумов, а будут действовать только на избыток суммы в более 25 950 грн. В июне применят следующие понижающие коэффициенты:

0,5 или 50% — к сумме, превышающей 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;

0,4 или 40% — к части, которая выше 11 прожиточных минимумов, однако не более 13;

0,3 или 30% — к сумме, превышающей 13 прожиточных минимумов, однако не более 17;

0,2 или 20% — к части, которая выше 17 прожиточных минимумов, однако не более 21;

0,1 или 10% — к сумме свыше 21 прожиточного минимума.

Учитывая это, даже если гражданин будет иметь право на высокую пенсию, ее размер будет урезан за счет понижающих коэффициентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые одинокие пожилые люди, которые нуждаются в регулярном постороннем уходе, могут получить доплату к пенсии, составляющую 40% от минимальной пенсии. В частности, для этого достаточно получить справку от врача и подать заявление в ПФУ.

Также Новини.LIVE писали, кому могут повысить размер пенсии в июне этого года. На перерасчет могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые приобрели 24 месяца дополнительного стажа. Им выплатят доплату сразу за два предыдущих месяца. Кроме того, в июне некоторым пенсионерам также начислят надбавки за возраст.