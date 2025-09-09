Ячмень в Украине — как изменятся цены осенью

Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине осенью 2025 года из-за слабого спроса в мире цены на ячмень будут снижаться. По этой же причине предпринимателям придется изменить подход к продаже культуры.

Об этом журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн сказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Что будет с ценами на ячмень

По мнению Ивана Томича, ячмень осенью может стоить на уровне 4 800-5 200 грн за тонну.

"В основном из-за слабого спроса в мире он пойдет на внутренний рынок как кормовая культура", — отметил аграрий.

Заметим, что в августе тонна ячменя на агрорынке в Украине продавалась по цене в 9 213 грн.

Что будет с урожаем зерновых в 2025 году

Полномасштабная война с Россией и неблагоприятные погодные условия окажут негативное влияние на урожай зерновых в этом году. Так, по словам Ивана Томича, по итогам жатвы аграрии должны собрать почти 54 млн тонн.

"Кроме того, украинские аграрии сталкиваются с повышенными затратами на удобрения, топливо и логистику. Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — пояснил Иван Томич.

Основными культурами, по его словам, остаются пшеница, кукуруза и ячмень.

Также напомним, что эксперты предупреждают о подорожании хлеба. Ожидается, что цены вырастут на 25% в годовом измерении. Узнавайте также, что произойдет с ценами на кукурузу этой осенью.