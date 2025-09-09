Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на ячмень осенью — к чему готовиться аграриям

Цены на ячмень осенью — к чему готовиться аграриям

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 06:30
Ячмень в Украине — как изменятся цены осенью
Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине осенью 2025 года из-за слабого спроса в мире цены на ячмень будут снижаться. По этой же причине предпринимателям придется изменить подход к продаже культуры.

Об этом журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн сказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на ячмень

По мнению Ивана Томича, ячмень осенью может стоить на уровне 4 800-5 200 грн за тонну.

"В основном из-за слабого спроса в мире он пойдет на внутренний рынок как кормовая культура", — отметил аграрий.

Заметим, что в августе тонна ячменя на агрорынке в Украине продавалась по цене в 9 213 грн.

Что будет с урожаем зерновых в 2025 году

Полномасштабная война с Россией и неблагоприятные погодные условия окажут негативное влияние на урожай зерновых в этом году. Так, по словам Ивана Томича, по итогам жатвы аграрии должны собрать почти 54 млн тонн.

"Кроме того, украинские аграрии сталкиваются с повышенными затратами на удобрения, топливо и логистику. Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — пояснил Иван Томич.

Основными культурами, по его словам, остаются пшеница, кукуруза и ячмень.

Также напомним, что эксперты предупреждают о подорожании хлеба. Ожидается, что цены вырастут на 25% в годовом измерении. Узнавайте также, что произойдет с ценами на кукурузу этой осенью.

цены в Украине зерно цены ячмень зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации