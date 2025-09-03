Зерно на мировом рынке — как и почему изменились цены на пшеницу

Уборка урожая пшеницы. Фото: Reuters

Глобальный агрорынок отреагировал на прогнозы относительно обильного урожая пшеницы в ключевых регионах снижением цен на зерно. Однако мировая агропромышленность находится под сильным давлением увеличенного предложения пшеницы из Черноморского региона.

На бирже Euronext в Париже самый активный фьючерсный контракт на европейскую пшеницу завершил торги в последние дни августа 2025 года на уровне 192 евро за тонну. Это самый низкий показатель с марта 2024 года. Ценовой спад отражает изменения в рыночной динамике, на фоне прогнозов относительно обильных урожаев в странах Европейского Союза (ЕС) и в других регионах. Курс евро, который продолжает укреплять позиции относительно других валют, тоже ослабляет конкурентоспособность европейского экспорта, создавая дополнительное давление на цены.

Что с зерном в Украине

Один из крупнейших союзов фермеров ожидает, что урожай пшеницы в этом сезоне будет на уровне 21,8 млн тонн, что превышает ожидания Министерства экономики. Эти прогнозы подтверждают, что на рынке есть стабильное предложение, из-за которого цены на мировом рынке падают.

Ожидается, что наличие избыточных предложений от других регионов будет создавать вызовы для рынка пшеницы. Соответственно, цены на зерно будут снижаться, а производители и экспортеры будут пересматривать свои стратегии. По мнению аналитиков эта тенденция, вероятно, в ближайшие месяцы не исчезнет, поэтому мировой агрорынок будет функционировать в сложных условиях.

Напомним, по итогам первых шести месяцев в 2025 году, ряд украинских агрокомпаний совокупно получили 118,1 млрд грн выручки. Это означает, что аграрному сектору страны удается демонстрировать выносливость и гибкость в условиях полномасштабной войны. Узнавайте также, как и почему изменятся цены на зерновые культуры в Украине осенью.