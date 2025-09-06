Цены на зерно — как и почему изменится стоимость пшеницы

Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине осенью 2025 года ожидается подорожание пшеницы на внутреннем рынке. Так, из-за более низких показателей урожая, цены на зерно подскочат до 6 300 гривен за тонну.

Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн подробнее о ситуации на аграрном рынке.

Реклама

Читайте также:

Как будут менять цены на пшеницу осенью 2025 года

Как объяснил председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, на внутреннем рынке тонна пшеницы, вероятно, будет стоить от 5 800 до 6 300 гривен.

"Фуражная пшеница будет стоить где-то на 500-700 гривен дешевле", — рассказал Иван Томич.

К слову, в 2023 году тонна стоила около 6 200 гривен, а в 2024 цены находились на уровне 6 тысяч гривен.

Аграрий подчеркнул, основные факторы, которые могут повлиять на колебания цен на пшеницу — высокий внутренний спрос со стороны мукомольных предприятий, а также работа портов Черного моря.

"Если мы сможем беспрепятственно вывозить зерно через Одессу и Дунай - то цена сохранится на прогнозируемом уровне", — отметил эксперт.

О чем еще стоит знать

Напомним, что украинцев в 2025 году ждет подорожание хлеба. Все потому, что аграрии соберут меньший урожай зерновых из-за неблагоприятной погоды, полномасштабной войны и дорогой логистики. Поэтому глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что эти факторы повлияют на цены на хлеб.

"Будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении. Однако никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет", — подчеркнул Иван Томич.

Также аграрий добавил, что никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году урожай зерновых в Украине должен быть на уровне в 54 млн тонн. Этот показатель существенно ниже, чем в предыдущие годы. Еще мы писали, что на мировом рынке в последние дни августе торги на европейскую пшеницу закрылись на показателе в 192 евро за тонну. Это самый низкий показатель с марта 2024 года.