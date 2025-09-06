Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу в Украине — сколько будет стоить тонна осенью

Цены на пшеницу в Украине — сколько будет стоить тонна осенью

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 06:30
Цены на зерно — как и почему изменится стоимость пшеницы
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине осенью 2025 года ожидается подорожание пшеницы на внутреннем рынке. Так, из-за более низких показателей урожая, цены на зерно подскочат до 6 300 гривен за тонну.

Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн подробнее о ситуации на аграрном рынке.

Реклама
Читайте также:

Как будут менять цены на пшеницу осенью 2025 года

Как объяснил председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, на внутреннем рынке тонна пшеницы, вероятно, будет стоить от 5 800 до 6 300 гривен.

"Фуражная пшеница будет стоить где-то на 500-700 гривен дешевле", — рассказал Иван Томич.

К слову, в 2023 году тонна стоила около 6 200 гривен, а в 2024 цены находились на уровне 6 тысяч гривен.

Аграрий подчеркнул, основные факторы, которые могут повлиять на колебания цен на пшеницу — высокий внутренний спрос со стороны мукомольных предприятий, а также работа портов Черного моря.

"Если мы сможем беспрепятственно вывозить зерно через Одессу и Дунай - то цена сохранится на прогнозируемом уровне", — отметил эксперт.

О чем еще стоит знать

Напомним, что украинцев в 2025 году ждет подорожание хлеба. Все потому, что аграрии соберут меньший урожай зерновых из-за неблагоприятной погоды, полномасштабной войны и дорогой логистики. Поэтому глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что эти факторы повлияют на цены на хлеб.

"Будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении. Однако никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет", — подчеркнул Иван Томич.

Также аграрий добавил, что никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году урожай зерновых в Украине должен быть на уровне в 54 млн тонн. Этот показатель существенно ниже, чем в предыдущие годы. Еще мы писали, что на мировом рынке в последние дни августе торги на европейскую пшеницу закрылись на показателе в 192 евро за тонну. Это самый низкий показатель с марта 2024 года.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации