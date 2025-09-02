Урожай зерна в 2025 году — украинцам объяснили, сколько смогут собрать аграрии

Украина теряет зерновые — сколько удастся собрать в 2025 году
Неблагоприятные погодные условия и полномасштабная война с Россией — главные причины того, что урожай зерновых в Украине в 2025 году будет существенно меньше прошлогодних показателей. Ожидается, что во время жатвы аграрии соберут от 52 до 54 млн тонн.
Об этом говорится в материале Новини.LIVE.
Что будет с урожаем и ценами в 2025 году
По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, на большей территории страны весна была с заморозками, а летом были длительные периоды без дождя.
"Также не будем забывать о войне, и условиях, в которых фермерам с прифронтовых территорий приходится собирать зерно. Все это привело к существенным потерям части урожая", — отметил Иван Томич.
К тому же для аграриев из Украины выросли расходы на удобрения, топливо и логистику.
"Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — подчеркнул эксперт.
Какие культуры будут основными
Относительно основных для агропромышленности культур то, как отметил Иван Томич, ими останутся пшеница, кукуруза и ячмень.
