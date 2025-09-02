Урожай зерна в 2025 году — украинцам объяснили, сколько смогут собрать аграрии

Комбайн в поле. Фото: Reuters

Неблагоприятные погодные условия и полномасштабная война с Россией — главные причины того, что урожай зерновых в Украине в 2025 году будет существенно меньше прошлогодних показателей. Ожидается, что во время жатвы аграрии соберут от 52 до 54 млн тонн.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, на большей территории страны весна была с заморозками, а летом были длительные периоды без дождя.

"Также не будем забывать о войне, и условиях, в которых фермерам с прифронтовых территорий приходится собирать зерно. Все это привело к существенным потерям части урожая", — отметил Иван Томич.

К тому же для аграриев из Украины выросли расходы на удобрения, топливо и логистику.

"Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — подчеркнул эксперт.

Какие культуры будут основными

Относительно основных для агропромышленности культур то, как отметил Иван Томич, ими останутся пшеница, кукуруза и ячмень.

Напомним, в последние дни августа на агрорынке в Украине начала дешеветь кукуруза.