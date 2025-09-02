Видео
Украина теряет зерновые — сколько удастся собрать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:30
Урожай зерна в 2025 году — украинцам объяснили, сколько смогут собрать аграрии
Комбайн в поле. Фото: Reuters

Неблагоприятные погодные условия и полномасштабная война с Россией — главные причины того, что урожай зерновых в Украине в 2025 году будет существенно меньше прошлогодних показателей. Ожидается, что во время жатвы аграрии соберут от 52 до 54 млн тонн.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с урожаем и ценами в 2025 году

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, на большей территории страны весна была с заморозками, а летом были длительные периоды без дождя.

"Также не будем забывать о войне, и условиях, в которых фермерам с прифронтовых территорий приходится собирать зерно. Все это привело к существенным потерям части урожая", — отметил Иван Томич.

К тому же для аграриев из Украины выросли расходы на удобрения, топливо и логистику.

"Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — подчеркнул эксперт.

Какие культуры будут основными

Относительно основных для агропромышленности культур то, как отметил Иван Томич, ими останутся пшеница, кукуруза и ячмень.

Напомним, в последние дни августа на агрорынке в Украине начала дешеветь кукуруза. Известно, что влияет на цены. Узнавайте также, как выросла выручка крупнейших украинских агрокомпаний в 2025 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
