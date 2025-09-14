Видео
Зерно в Украине — как и почему дешевеет пшеница

Зерно в Украине — как и почему дешевеет пшеница

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 06:30
Цены на зерно в Украине — что со стоимостью пшеницы в сентябре
Колоски пшеницы. Фото: УНИАН

С началом осени на рынке зерна в Украине наблюдается снижение цен на основную агрокультуру — пшеницу. Этот тренд сохранялся и в течение последней недели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему дешевеет пшеница

Основные причины для удешевления в сентябре следующие:

  • соответствующая динамика на экспортном рынке;
  • достаточно активное поступление предложений зерновой.

Соответственно, цены на пшеницу 2-го класса сейчас находятся на отметке в 10,6 тыс. грн за тонну. В течение последних восьми дней пшеница стала дешевле кое-где на 200 грн.

Что с ценами на пшеницу 1-го класса

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, пшеница 1-го класса на агрорынке тоже теряет в цене. Так, по состоянию на субботу, 14 сентября, тонну можно приобрести по цене в 9 696 грн.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Для сравнения — в субботу, 8 сентября, тонна пшеницы 1-го класса стоила 9 746 грн. Интересно, что ценовой спад начался относительно недавно — с 10 сентября, когда пшеница подешевела на 50 грн.

Ранее мы рассказывали, почему пшеница осенью 2025 года должна подорожать. Это связано не только с полномасштабной войной с РФ и низким уровнем урожая. Узнавайте также, почему дешевеет фуражная кукуруза.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
