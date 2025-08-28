Видео
Главная Финансы Рапс прибавляет в цене — сколько стоит тонна в августе

Рапс прибавляет в цене — сколько стоит тонна в августе

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 06:30
Рапс в Украине — за сколько можно купить тонну в августе 2025 года
Фермеры обрабатывают землю. Фото: УНИАН

В Украине цены на рапс, который товаропроизводители экспортируют за границу, на этой неделе закрепились на уровне 545 долларов за тонну. В то же время на внутреннем рынке стоимость рапса продолжает неуклонно расти.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.

Читайте также:

Подробнее о ценах на экспорт рапса

Аналитики отмечают, что европейские заводы в августе предлагают поставщикам премии. Так, дополнительные деньги выплачивают за каждый 1% содержания масла более 40%. Речь идет о премии в размере 1,5% от базовой цены.

Что с ценами на рапс в Украине

По данным на портале Tripoli.land, за последние 8 дней рапс на внутреннем рынке подорожал на 207 гривен. Так, по состоянию на четверг, 28 августа тонна рапса стоит 22 553 гривен за тонну.

Цены на рапс в Украине. Скриншот: Tripoli.land

При этом неделей ранее — в четверг, тонна культуры стоила 22 346 гривен. В последующие дни рапс дорожал, пока цена не достигла отметки в 22 553 гривны.

Напомним, несмотря на вызовы военного времени агросектор остается главным драйвером экономики Украины. Как свидетельство этого - крупнейшим агрокомпаниям страны удалось увеличить свои доходы в 2025 году. Узнавайте также, по какой цене продают ячмень в последний месяц лета этого года.

цены в Украине зерно цены рапс зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
