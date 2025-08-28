Рапс в Украине — за сколько можно купить тонну в августе 2025 года

Рапс прибавляет в цене — сколько стоит тонна в августе
В Украине цены на рапс, который товаропроизводители экспортируют за границу, на этой неделе закрепились на уровне 545 долларов за тонну. В то же время на внутреннем рынке стоимость рапса продолжает неуклонно расти.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.
Подробнее о ценах на экспорт рапса
Аналитики отмечают, что европейские заводы в августе предлагают поставщикам премии. Так, дополнительные деньги выплачивают за каждый 1% содержания масла более 40%. Речь идет о премии в размере 1,5% от базовой цены.
Что с ценами на рапс в Украине
По данным на портале Tripoli.land, за последние 8 дней рапс на внутреннем рынке подорожал на 207 гривен. Так, по состоянию на четверг, 28 августа тонна рапса стоит 22 553 гривен за тонну.
При этом неделей ранее — в четверг, тонна культуры стоила 22 346 гривен. В последующие дни рапс дорожал, пока цена не достигла отметки в 22 553 гривны.
Напомним, несмотря на вызовы военного времени агросектор остается главным драйвером экономики Украины. Как свидетельство этого - крупнейшим агрокомпаниям страны удалось увеличить свои доходы в 2025 году.
