Главная Финансы Цены на продукты в сентябре — сколько стоят фрукты и овощи

Цены на продукты в сентябре — сколько стоят фрукты и овощи

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:11
Цены на фрукты и овощи в Украине — какие изменения произошли за неделю
Продажа овощей на рынке. Фото: УНИАН

С началом осени в Украине цены на некоторые продукты начали меняться. Например, для потребителей в сентябре дешевеют овощи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменилась стоимость фруктов и овощей в течение последней недели.

Читайте также:

Как изменились цены на овощи

Несмотря на ограниченное предложение, цены на столовую свеклу в Украине продолжают снижаться (до 8 — 10 гривен за килограмм), говорится на портале EastFruit. Также дешевеют:

  • морковь — сейчас стоит от 8 до 12 гривен за килограмм;
  • лук — от 9 до 12 гривен за килограмм;
  • огурцы — от 15 до 30 грн за килограмм.

В то же время прибавляет в цене белокочанная капуста (цены сейчас — от 9 до 20 гривен за килограмм), а также помидоры, выращенные на открытом грунте (от 12 до 55 гривен за килограмм).

Что с ценами на фрукты

Относительно фруктов и ягод, то фиксируется снижение цен на голубику. Сейчас на рынках эта ягода стоит от 150 до 300 гривен за килограмм. В отличие от голубики дорожает малина (от 160 до 200 гривен за килограмм).

Расширяется ассортимент раннего яблока и груши. Цены на эти фрукты колеблются, но в среднем за килограмм нужно платить от 15 до 90 гривен.

Дорожают арбузы (от 13 до 25 гривен за килограмм), а дыня наоборот — дешевеет (от 25 до 55 гривен за килограмм). Несколько выросла в цене слива (от 18 до 35 гривен за килограмм), а также дорожает виноград (от 50 до 140 гривен за килограмм).

Напомним, куриное филе в Украине существенно подорожало. Так, в сентябре 2025 года уровень средней цены находится на отметке в 239,55 грн/кг, тогда как в июле цена была 218,21 грн/кг в июле. Узнавайте также, как изменились цены на картофель.

продукты деньги фрукты овощи цены
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
