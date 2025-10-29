Видео
Україна
Главная Финансы Цены на рапс затормозили — сколько в октябре стоит тонна

Цены на рапс затормозили — сколько в октябре стоит тонна

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:30
обновлено: 22:38
Цены на рапс в Украине - сколько сейчас предлагают за тонну
Жатва. Фото: УНИАН

Цены на рапс в Украине растут из-за высокого спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний. В то же время темпы экспорта культуры постепенно снижаются.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему цены на рапс меняются

Рапс в конце октября мало предлагается на продажу на внутреннем рынке, говорится на сайте АПК-Информ. Эта ситуация спровоцировала перерабатывающие предприятия на пересмотр цен.

"Темпы поставок украинского рапса на внешние рынки тоже в отчетный период ускорились: за 22 дня октября было экспортировано 104 тыс. тонн масличной — это значительно уступает как показателю в аналогичный период прошлого года (416 тыс. тонн), так и среднестатистическому за более чем 15 лет", — говорится в материале.

Цена тонны рапса

По данным на портале Tripoli.land, по состоянию на вторник, 29 октября, цена за тонну рапса составляет 21 436 гривен. Относительно общей ситуации на рынке то, цены демонстрируют тренд к снижению.

null
Цены на рапс в Украине 29 октября. Скриншот: Tripoli.land

Так, в понедельник, 20 октября рапс стоил 21 406 гривен за тонну, а 21 октября подорожал до 21 584 гривен за тонну. До 25 октября рапс подорожал еще на 168 гривен, поэтому тонна стоила 21 752 гривны. 

Однако после этого на рынке рапса начался спад. Уже 26 октября культура подешевела до отметки в 21 487 гривен за тонну, 27 октября — до 21 436 гривен за тонну. А 28-29 октября цена снизилась до 21 186 гривен.

Ранее мы рассказывали, что кукуруза в Украине стремительно прибавляет в цене. Но вскоре ситуация может кардинально измениться: аналитики прогнозируют, что аграрии отдадут на рынок большое количество продукции, что повлияет на ценовые тренды. Также мы рассказывали о ценах на подсолнечник осенью. Стоимость этой культуры остается стабильной в октябре.

