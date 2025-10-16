Можно ли заработать на рапсе — сколько стоит в октябре

Уборка урожая. Фото: УНИАН

В Украине переработчики активно закупают рапс на фоне задержки с уборкой урожая подсолнечника. Эта активность влияет на цены, которые начинают постепенно расти.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с рапсом в октябре

Как пишет издание Agronews, экспорт рапса в октябре происходит по ценам от 23,3 тысячи до 23,6 тысячи гривен за тонну (с доставкой до портов в Черном море). Завышенные цены появились из-за требования таможни платить пошлину в 10% в виде гарантии. Таможенники только после этого принимают к рассмотрению документы Торгово-промышленной палаты как доказательство того, что экспортер является агропроизводителем.

При этом, как отмечается в материале, механизм экспорта рапса и сои без уплаты пошлины до сих пор не урегулирован. Это тормозит поставки рапса за границу, а переработчики выкупают имеющиеся объемы продукции.

Сколько стоит тонна рапса в Украине

По состоянию на четверг, 16 октября средние цены на рапс держатся отметки в 21 249 гривен за тонну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Сколько стоит тонна рапса 16 октября. Скриншот: Tripoli.land

Причем неделей ранее — в среду, 8 октября, тонна рапса стоила 21 384 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре 2025 года в Украине подорожали практически все важнейшие для рациона людей продукты. Известно, как изменились цены. Узнавайте также, как обновилась стоимость подсолнечника в октябре.