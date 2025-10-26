Фуражная кукуруза в октябре — сколько стоит сейчас и что вскоре изменится

Цены на кукурузу скоро сильно изменятся — в чем причина
В Украине в конце октября дорожает фуражная кукуруза. Однако повышение цен может быть кратковременным, поскольку на рынке кукурузы уже вскоре ожидаются изменения.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Почему дорожает кукуруза и что будет дальше
Сейчас кукуруза прибавляет в цене, поскольку на рынке стало меньше предложений от производителей, пишет издание Agronews. Как отмечается, аграрии сдерживают продажи, а уборочная кампания несколько замедлилась.
Однако эксперты прогнозируют, что уже через месяц на рынок попадет большое количество фуражной кукурузы, а экспортный спрос начнет снижаться. Это, а также падение мировых цен, может спровоцировать серьезное удешевление кукурузы в Украине.
Цены на фуражную кукурузу
По состоянию на воскресенье, 26 октября, тонну кукурузы продают по цене в 8 071 гривны. Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, этот показатель является максимальным за последние восемь дней.
Так, в период с 18 по 20 октября кукуруза стоила 8 021 гривну за тонну. Подорожание началось со вторника, 21 октября, когда тонна подорожала до 8 056 гривен. Уже 22 октября цена достигла значения в 8 071 гривны и держится до сих пор.
Ранее мы рассказывали, что тонна ячменя в Украине стала дешевле на 166 гривен. Это связано с тем, что на рынке в октябре мало сделок по покупке или продаже культуры. Также мы писали, что цены на подсолнечник держатся на стабильном уровне. Известно, сколько теперь стоит тонна семян.
Читайте Новини.LIVE!