Видео

Цены на кукурузу скоро сильно изменятся — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:30
обновлено: 07:05
Фуражная кукуруза в октябре — сколько стоит сейчас и что вскоре изменится
Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

В Украине в конце октября дорожает фуражная кукуруза. Однако повышение цен может быть кратковременным, поскольку на рынке кукурузы уже вскоре ожидаются изменения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Почему дорожает кукуруза и что будет дальше

Сейчас кукуруза прибавляет в цене, поскольку на рынке стало меньше предложений от производителей, пишет издание Agronews. Как отмечается, аграрии сдерживают продажи, а уборочная кампания несколько замедлилась.

Однако эксперты прогнозируют, что уже через месяц на рынок попадет большое количество фуражной кукурузы, а экспортный спрос начнет снижаться. Это, а также падение мировых цен, может спровоцировать серьезное удешевление кукурузы в Украине.

Цены на фуражную кукурузу

По состоянию на воскресенье, 26 октября, тонну кукурузы продают по цене в 8 071 гривны. Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, этот показатель является максимальным за последние восемь дней.

null
Фуражная кукуруза стоит более 8 тысяч гривен 26 октября. Скриншот: Tripoli.land

Так, в период с 18 по 20 октября кукуруза стоила 8 021 гривну за тонну. Подорожание началось со вторника, 21 октября, когда тонна подорожала до 8 056 гривен. Уже 22 октября цена достигла значения в 8 071 гривны и держится до сих пор.

Ранее мы рассказывали, что тонна ячменя в Украине стала дешевле на 166 гривен. Это связано с тем, что на рынке в октябре мало сделок по покупке или продаже культуры. Также мы писали, что цены на подсолнечник держатся на стабильном уровне. Известно, сколько теперь стоит тонна семян.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
