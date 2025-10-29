Ціни на ріпак в Україні — скільки зараз пропонують за тонну

Жнива. Фото: УНІАН

Ціни на ріпак в Україні зростають через високий попит з боку експортно-орієнтованих компаній. Водночас темпи експорту культури поступово знижуються.

Чому ціни на ріпак змінюються

Ріпак наприкінці жовтня мало пропонується на продаж на внутрішньому ринку, йдеться на сайті АПК-Інформ. Ця ситуація спровокувала переробні підприємства на перегляд цін.

"Темпи поставок українського ріпаку на зовнішні ринки теж у звітний період прискорилися: за 22 дні жовтня було експортовано 104 тис. тонн олійної — це значно поступається як показнику в аналогічний період минулого року (416 тис. тонн), так і середньостатистичному за більш ніж 15 років", — йдеться у матеріалі.

Ціна тонни ріпаку

За даними на порталі Tripoli.land, станом на середу, 29 жовтня, ціна за тонну ріпаку становить 21 186 гривень. Щодо загальної ситуації на ринку то, ціни демонструють тренд до зниження.

Ціни на рапс в Україні 29 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

Так, у понеділок, 20 жовтня ріпак коштував 21 406 гривень за тонну, а 21 жовтня подорожчав до 21 584 гривень за тонну. До 25 жовтня ріпак подорожчав ще на 168 гривень, тож тонна коштувала 21 752 гривні.

Однак після цього на ринку ріпаку розпочався спад. Вже 26 жовтня культура подешевшала до позначки у 21 487 гривень за тонну, 27 жовтня — до 21 436 гривень за тонну. А 28 жовтня ціна знизилася до 21 186 гривень.

Раніше ми розповідали, що кукурудза в Україні стрімко додає у ціні. Але невдовзі ситуація може кардинально змінитися: аналітики прогнозують, що аграрії віддадуть на ринок велику кількість продукції, що повпливає на цінові тренди.