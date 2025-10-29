Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на ріпак загальмували — скільки у жовтні коштує тонна

Ціни на ріпак загальмували — скільки у жовтні коштує тонна

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 22:38
Ціни на ріпак в Україні — скільки зараз пропонують за тонну
Жнива. Фото: УНІАН

Ціни на ріпак в Україні зростають через високий попит з боку експортно-орієнтованих компаній. Водночас темпи експорту культури поступово знижуються.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому ціни на ріпак змінюються  

Ріпак наприкінці жовтня мало пропонується на продаж на внутрішньому ринку, йдеться на сайті АПК-Інформ. Ця ситуація спровокувала переробні підприємства на перегляд цін. 

"Темпи поставок українського ріпаку на зовнішні ринки теж у звітний період прискорилися: за 22 дні жовтня було експортовано 104 тис. тонн олійної — це значно поступається як показнику в аналогічний період минулого року (416 тис. тонн), так і середньостатистичному за більш ніж 15 років", — йдеться у матеріалі. 

Ціна тонни ріпаку 

За даними на порталі Tripoli.land, станом на середу, 29 жовтня, ціна за тонну ріпаку становить 21 186 гривень. Щодо загальної ситуації на ринку то, ціни демонструють тренд до зниження.

null
Ціни на рапс в Україні 29 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

Так, у понеділок, 20 жовтня ріпак коштував 21 406 гривень за тонну, а 21 жовтня подорожчав до 21 584 гривень за тонну. До 25 жовтня ріпак подорожчав ще на 168 гривень, тож тонна коштувала 21 752 гривні. 

Однак після цього на ринку ріпаку розпочався спад. Вже 26 жовтня культура подешевшала до позначки у 21 487 гривень за тонну, 27 жовтня — до 21 436 гривень за тонну. А 28 жовтня ціна знизилася до 21 186 гривень.

Раніше ми розповідали, що кукурудза в Україні стрімко додає у ціні. Але невдовзі ситуація може кардинально змінитися: аналітики прогнозують, що аграрії віддадуть на ринок велику кількість продукції, що повпливає на цінові тренди. Також ми розповідали про ціни на соняшник восени. Вартість цієї культури залишається стабільною у жовтні. 

ціни в Україні зерно ціни ріпак зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації