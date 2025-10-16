Чи можна заробити на ріпаку — скільки коштує у жовтні

Збирання врожаю. Фото: УНІАН

В Україні переробники активно закуповують ріпак на тлі затримки зі збиранням врожаю соняшника. Ця активність впливає на ціни, які починають поступово зростати.

Ситуація з ріпаком у жовтні

Як пише видання Agronews, експорт ріпаку у жовтні відбувається за цінами від 23,3 тисячі до 23,6 тисячі гривень за тонну (з доставкою до портів у Чорному морі). Завищені ціни з'явилися через вимогу митниці платити мито у 10% у вигляді гарантії. Митники лише після цього приймають до розгляду документи Торгово-промислової палати як доказ того, що експортер є агровиробником.

При цьому, як зазначається у матеріалі, механізм експорту ріпаку та сої без сплати мита досі не врегульовано. Це гальмує поставки ріпаку за кордон, а переробники викупають наявні обсяги продукції.

Скільки коштує тонна ріпаку в Україні

Станом четвер, 16 жовтня середні ціни на ріпак тримаються позначки у 21 249 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Скільки коштує тонна ріпаку 16 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

При чому тижнем раніше — у середу, 8 жовтня, тонна ріпаку коштувала 21 384 гривень.

