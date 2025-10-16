Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 06:20
Чи можна заробити на ріпаку — скільки коштує у жовтні
Збирання врожаю. Фото: УНІАН

В Україні переробники активно закуповують ріпак на тлі затримки зі збиранням врожаю соняшника. Ця активність впливає на ціни, які починають поступово зростати.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Ситуація з ріпаком у жовтні

Як пише видання Agronews, експорт ріпаку у жовтні відбувається за цінами від 23,3 тисячі до 23,6 тисячі гривень за тонну (з доставкою до портів у Чорному морі). Завищені ціни з'явилися через вимогу митниці платити мито у 10% у вигляді гарантії. Митники  лише після цього приймають до розгляду документи Торгово-промислової палати як доказ того, що експортер є агровиробником. 

При цьому, як зазначається у матеріалі, механізм експорту ріпаку та сої без сплати мита досі не врегульовано. Це гальмує поставки ріпаку за кордон, а переробники викупають наявні обсяги продукції. 

Скільки коштує тонна ріпаку в Україні

Станом четвер, 16 жовтня середні ціни на ріпак тримаються позначки у 21 249 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land

null
Скільки коштує тонна ріпаку 16 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

При чому тижнем раніше — у середу, 8 жовтня, тонна ріпаку коштувала 21 384 гривень. 

Раніше ми розповідали, що у вересні 2025 року в Україні подорожчали практично усі найважливіші для раціону людей продукти. Відомо, як змінилися ціни. Дізнавайтесь також, як оновилася вартість соняшника у жовтні. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
