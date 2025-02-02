Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 2 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: fullcircle.asu.edu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Во всем мире растет осознание значимости переработки металлов, и украинцы также активно поддерживают этот тренд. Кроме того, стоимость цветных металлов постоянно растет, что делает их сдачу в пункты приема металлолома весьма прибыльным решением.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 2 февраля.

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Интересные факты о меди

Медь — единственный металл с естественным красным оттенком. В отличие от большинства металлов, которые имеют серебристый или серый цвет, она имеет уникальный блеск. Единственным другим несеребристым металлом является золото, у которого желтый цвет.

Медь обладает природными антибактериальными свойствами. В общественных местах часто используют латунные дверные ручки (латунь — сплав меди и цинка), поскольку они препятствуют распространению бактерий. Медь токсична для беспозвоночных, поэтому она используется на корпусах кораблей для предотвращения прикрепления к ним мидий и ракушек.

Медь является важным элементом питания человека. Этот минерал критически важен для образования клеток крови. Медь встречается во многих пищевых продуктах и воде. Продукты с высоким содержанием меди — это листовая зелень, зерно, картофель и бобы.

Какова ситуация с металлургией в Украине

Ферросплавные предприятия Украины в 2024 году сократили производство на 49,4% по сравнению с предыдущим годом — до 108,15 тыс. тонн. Основной причиной резкого падения стал длительный простой крупнейших производителей в первой половине года.

Выпуск силикомарганца за год снизился на 45%, до 104,15 тыс. тонн. Производство ферромарганца сократилось на 66,5%, до 3,6 тыс. тонн. Объем выпуска ферросилиция упал на 98,85% 0,12 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов произвел за год 26,8 тыс. тонн ферросплавов, что на 35,2% больше, чем в 2023 году. Особенно вырос выпуск силикомарганца — до 23,1 тыс. тонн против 3,87 тыс. тонн годом ранее.

Никопольский завод ферросплавов, напротив, сократил производство на 58%, выпустив 81,35 тыс. тонн ферросплавов. Производство силикомарганца снизилось на 56,3%, составив 81,07 тыс. тонн.

Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты, которые занимаются производством марганцевого концентрата и железорудного агломерата, в 2024 году простаивали. В 2023 году объем их выпуска составлял 160,31 тыс. тонн.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 2 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 255 до 315 грн;

Винницкая область — от 250 до 320 грн;

Волынская область — от 250 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 300 грн;

Житомирская область — от 259 до 300 грн;

Закарпатская область — от 250 до 325 грн;

Запорожская область — от 240 до 340 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 290 грн;

Кировоградская область — от 250 до 290 грн;

Львовская область — от 240 до 290 грн;

Николаевская область — от 250 до 310 грн;

Одесская область — от 260 до 320 грн;

Полтавская область — от 255 до 290 грн;

Ровенская область — от 250 до 290 грн;

Сумская область — от 250 до 290 грн;

Тернопольская область — от 250 до 290 грн;

Харьковская область — от 250 до 340 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 330 грн;

Черкасская область — от 250 до 280 грн;

Черновицкая область — от 250 до 285 грн;

Черниговская область — от 250 до 280 грн.

Напомним, что в пункты приема лома можно сдавать не только медные изделия, но и другие цветные металлы. Цены на алюминий в Украине несколько ниже по сравнению со стоимостью меди, но сдача алюминиевых изделий также может принести довольно неплохой доход.

Кроме того, украинцы могут сдавать золотые изделия. Ломбарды предлагают значительное вознаграждение за золото. Этот металл и в наши дни остается надежным способом сохранения капитала, особенно в периоды инфляции или экономической нестабильности.