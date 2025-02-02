Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 2 лютого 2025 року

Виробництво металу. Фото: fullcircle.asu.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У всьому світі зростає усвідомлення значущості перероблення металів, і українці також активно підтримують цей тренд. Крім того, вартість кольорових металів постійно зростає, що робить їх здавання до пунктів приймання брухту вельми прибутковим рішенням.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 2 лютого.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — єдиний метал з природним червоним відтінком. На відміну від більшості металів, які мають сріблястий або сірий колір, вона має унікальний блиск. Єдиним іншим несріблястим металом є золото, яке має жовтий колір.

Мідь має природні антибактеріальні властивості. У громадських місцях часто використовують латунні дверні ручки (латунь — сплав міді та цинку), оскільки вони перешкоджають поширенню бактерій. Мідь токсична для безхребетних, тому вона використовується на корпусах кораблів для запобігання прикріпленню до них мідій та черепашок.

Мідь є важливим елементом харчування людини. Цей мінерал є критично важливим для утворення клітин крові. Мідь зустрічається в багатьох харчових продуктах та воді. Продукти з високим вмістом міді — це листова зелень, зерно, картопля та боби.

Яка ситуація з металургією в Україні

Феросплавні підприємства України у 2024 році скоротили виробництво на 49,4% порівняно з попереднім роком — до 108,15 тис. тонн. Основною причиною різкого падіння став тривалий простій найбільших виробників у першій половині року.

Випуск силікомарганцю за рік знизився на 45%, до 104,15 тис. тонн. Виробництво феромарганцю скоротилося на 66,5%, до 3,6 тис. тонн. Обсяг випуску феросиліцію впав на 98,85% 0,12 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів виробив за рік 26,8 тис. тонн феросплавів, що на 35,2% більше, ніж 2023 року. Особливо зріс випуск силікомарганцю — до 23,1 тис. тонн проти 3,87 тис. тонн роком раніше.

Нікопольський завод феросплавів, навпаки, скоротив виробництво на 58%, випустивши 81,35 тис. тонн феросплавів. Виробництво силікомарганцю знизилося на 56,3%, склавши 81,07 тис. тонн.

Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, які займаються виробництвом марганцевого концентрату та залізорудного агломерату, у 2024 році простоювали. У 2023 році обсяг їхнього випуску становив 160,31 тис. тонн.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 2 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 255 до 315 грн;

Вінницька область — від 250 до 320 грн;

Волинська область — від 250 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 300 грн;

Житомирська область — від 259 до 300 грн;

Закарпатська область — від 250 до 325 грн;

Запорізька область — від 240 до 340 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 290 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 290 грн;

Львівська область — від 240 до 290 грн;

Миколаївська область — від 250 до 310 грн;

Одеська область — від 260 до 320 грн;

Полтавська область — від 255 до 290 грн;

Рівненська область — від 250 до 290 грн;

Сумська область — від 250 до 290 грн;

Тернопільська область — від 250 до 290 грн;

Харківська область — від 250 до 340 грн;

Хмельницька область — від 255 до 330 грн;

Черкаська область — від 250 до 280 грн;

Чернівецька область — від 250 до 285 грн;

Чернігівська область — від 250 до 280 грн.

Нагадаємо, що до пунктів приймання брухту можна здавати не лише мідні вироби, а й інші кольорові метали. Ціни на алюміній в Україні дещо нижчі порівняно з вартістю міді, але здавання алюмінієвих виробів також може принести досить непоганий дохід.

Крім того, українці можуть здавати золоті вироби. Ломбарди пропонують значну винагороду за золото. Цей метал й в наші дні залишається надійним способом збереження капіталу, особливо у періоди інфляції чи економічної нестабільності.