Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 31 января 2025 года

Ломбарды обновили цены — сколько сейчас стоит золото
Золото — это драгоценный металл, который люди много веков применяют в разных сферах. Его используют для создания ювелирных украшений, как инструмент для инвестиций, а также в промышленном производстве.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 31 января.
Интересные факты о золоте
Ученые предполагают, что золото могло образоваться вследствие столкновения нейтронных звезд. Это редкое космическое событие, при котором выделяется огромное количество энергии и тяжелых элементов, включая золото. Следовательно, золото Земли может иметь внеземное происхождение.
В теле человека содержится около 0,2 миллиграмма золота, большинство которого находится в крови. Оно может участвовать в работе иммунной системы, хотя его точные функции окончательно не изучены.
Некоторые эксклюзивные блюда и напитки содержат съедобное золото, например десерты или ликеры. Золото используется в виде тончайших листов или пыли и считается безопасным для употребления, поскольку оно химически инертно и не усваивается организмом. Однако это скорее элемент роскоши, чем источник питательных веществ.
Древние египтяне считали золото "телом богов" и использовали его для украшения гробниц фараонов, например в знаменитой гробнице Тутанхамона. Однако египтяне не использовали золото как деньги — оно имело скорее сакральное значение.
Золото используется в современной медицине для лечения некоторых заболеваний. Например, соединения золота применяются в терапии ревматоидного артрита, поскольку они помогают уменьшить воспаление и боль в суставах. Кроме того, радиоактивные изотопы золота используются в онкологии для лечения рака.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:
- Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 678,49 грн/грамм.
- Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 667,45 грн/грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3641,71 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 1 212,69 грн/грамм;
- 375 проба: 1 365,64 грн/грамм;
- 500 проба: 1 820,86 грн/грамм;
- 583 проба: 2 123,12 грн/грамм;
- 585 проба: 2 130,40 грн/грамм;
- 750 проба: 2 731,28 грн/грамм;
- 900 проба: 3 277,54 грн/грамм;
- 916 проба: 3 335,81 грн/грамм;
- 958 проба: 3 488,76 грн/грамм;
- 999 проба: 3 638,07 грн/грамм;
- 999,9 проба: 3 641,35 грн/грамм;
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 375 проба: 1 414,60 грн/грамм;
- 500 проба: 1 906,25 грн/грамм;
- 583 проба: 2 323,50 грн/грамм;
- 585 проба: 2 352,14 грн/грамм;
- 750 проба: 2 933,66 грн/грамм;
- 900 проба: 3 546,40 грн/грамм;
- 916 проба: 3 602,20 грн/грамм;
- 958 проба: 3 833,50 грн/грамм;
- 999 проба: 3 850,11 грн/грамм;
Что еще стоит знать украинцам
Алюминий хоть и не такой дорогой, как золото, но тоже очень важный для человечества металл. Он обладает высокой электропроводностью, из-за чего его используют в электротехнике и электронике. Цены на алюминий в Украине преимущественно растут.
Черные металлы не такие дорогие, как золото или серебро, но цены на сталь и чугун остаются достаточно высокими. Эти материалы активно используются в различных сферах, в частности в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и многих других отраслях промышленности.
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