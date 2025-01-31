Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 31 января 2025 года

Слитки золота в руке. Фото: cnbcfm.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это драгоценный металл, который люди много веков применяют в разных сферах. Его используют для создания ювелирных украшений, как инструмент для инвестиций, а также в промышленном производстве.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 31 января.

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Интересные факты о золоте

Ученые предполагают, что золото могло образоваться вследствие столкновения нейтронных звезд. Это редкое космическое событие, при котором выделяется огромное количество энергии и тяжелых элементов, включая золото. Следовательно, золото Земли может иметь внеземное происхождение.

В теле человека содержится около 0,2 миллиграмма золота, большинство которого находится в крови. Оно может участвовать в работе иммунной системы, хотя его точные функции окончательно не изучены.

Некоторые эксклюзивные блюда и напитки содержат съедобное золото, например десерты или ликеры. Золото используется в виде тончайших листов или пыли и считается безопасным для употребления, поскольку оно химически инертно и не усваивается организмом. Однако это скорее элемент роскоши, чем источник питательных веществ.

Древние египтяне считали золото "телом богов" и использовали его для украшения гробниц фараонов, например в знаменитой гробнице Тутанхамона. Однако египтяне не использовали золото как деньги — оно имело скорее сакральное значение.

Золото используется в современной медицине для лечения некоторых заболеваний. Например, соединения золота применяются в терапии ревматоидного артрита, поскольку они помогают уменьшить воспаление и боль в суставах. Кроме того, радиоактивные изотопы золота используются в онкологии для лечения рака.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 678,49 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 667,45 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3641,71 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 212,69 грн/грамм;

375 проба: 1 365,64 грн/грамм;

500 проба: 1 820,86 грн/грамм;

583 проба: 2 123,12 грн/грамм;

585 проба: 2 130,40 грн/грамм;

750 проба: 2 731,28 грн/грамм;

900 проба: 3 277,54 грн/грамм;

916 проба: 3 335,81 грн/грамм;

958 проба: 3 488,76 грн/грамм;

999 проба: 3 638,07 грн/грамм;

999,9 проба: 3 641,35 грн/грамм;

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 414,60 грн/грамм;

500 проба: 1 906,25 грн/грамм;

583 проба: 2 323,50 грн/грамм;

585 проба: 2 352,14 грн/грамм;

750 проба: 2 933,66 грн/грамм;

900 проба: 3 546,40 грн/грамм;

916 проба: 3 602,20 грн/грамм;

958 проба: 3 833,50 грн/грамм;

999 проба: 3 850,11 грн/грамм;

Что еще стоит знать украинцам

Алюминий хоть и не такой дорогой, как золото, но тоже очень важный для человечества металл. Он обладает высокой электропроводностью, из-за чего его используют в электротехнике и электронике. Цены на алюминий в Украине преимущественно растут.

Черные металлы не такие дорогие, как золото или серебро, но цены на сталь и чугун остаются достаточно высокими. Эти материалы активно используются в различных сферах, в частности в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и многих других отраслях промышленности.