Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Мгновенная рассрочка до 500 тыс. грн — кто получит в ПриватБанке

Мгновенная рассрочка до 500 тыс. грн — кто получит в ПриватБанке

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 07:01
обновлено: 08:02
ПриватБанк запустил новую услугу для бизнеса — что об этом известно
Карта ПриватБанка и смартфон. Фото: Новини.LIVE

С ноября 2025 года бизнес-клиенты наравне с физическими лицами смогут делать необходимые для своей деятельности закупки с оплатой частями. Соответствующая услуга для предпринимателей появилась в государственном ПриватБанке.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Реклама
Читайте также:

Оплата частями в ПриватБанке для ФЛП

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и малого/среднего бизнеса (МСБ) Евгения Заиграева, речь идет о финансовом инструменте для предпринимателей "Мгновенная рассрочка для бизнеса". Это важный шаг в поддержке украинских предпринимателей во время войны.

"Наша цель — предоставить максимально гибкие и выгодные финансовые инструменты для бизнеса. Банк открыт для сотрудничества со всеми компаниями, которые продают товары или предоставляют услуги для бизнес-клиентов", — рассказал Заиграев.

Как бизнесу оформить "Мгновенную рассрочку"

Во время онлайн-покупок достаточно:

  • выбрать товары, которые будут подпадать под тип оплаты "Мгновенная рассрочка для бизнеса";
  • добавить их в корзину;
  • подписать кредитное соглашение.

Решение согласовывается в течение нескольких минут, после чего деньги на счет поставщика зачислят автоматически, а кредитный договор появится в "Приват24 для бизнеса".

Сумма кредитования на приобретение товаров или услуг для бизнеса варьируется от 20 до 500 тысяч гривен. Информация о доступном лимите содержится в веб версии "Приват24 для бизнеса" в меню "Кредиты — Мгновенная рассрочка для бизнеса".

Ранее мы рассказывали, что должны сделать ФЛП сразу после того, как начнут собственное дело. Так, они должны добавить или заменить КВЭДы, зарегистрировать РРО/ПРРО и открыть предпринимательский счет в банковском учреждении. Также мы писали о мошенниках, которые маскируются под ПриватБанк. Они присылают клиентам фейковые письма с опасным наполнением, чтобы похитить их деньги.

ФЛП ПриватБанк кредиты банки оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации