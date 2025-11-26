ПриватБанк запустил новую услугу для бизнеса — что об этом известно

Карта ПриватБанка и смартфон. Фото: Новини.LIVE

С ноября 2025 года бизнес-клиенты наравне с физическими лицами смогут делать необходимые для своей деятельности закупки с оплатой частями. Соответствующая услуга для предпринимателей появилась в государственном ПриватБанке.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Оплата частями в ПриватБанке для ФЛП

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и малого/среднего бизнеса (МСБ) Евгения Заиграева, речь идет о финансовом инструменте для предпринимателей "Мгновенная рассрочка для бизнеса". Это важный шаг в поддержке украинских предпринимателей во время войны.

"Наша цель — предоставить максимально гибкие и выгодные финансовые инструменты для бизнеса. Банк открыт для сотрудничества со всеми компаниями, которые продают товары или предоставляют услуги для бизнес-клиентов", — рассказал Заиграев.

Как бизнесу оформить "Мгновенную рассрочку"

Во время онлайн-покупок достаточно:

выбрать товары, которые будут подпадать под тип оплаты "Мгновенная рассрочка для бизнеса";

добавить их в корзину;

подписать кредитное соглашение.

Решение согласовывается в течение нескольких минут, после чего деньги на счет поставщика зачислят автоматически, а кредитный договор появится в "Приват24 для бизнеса".

Сумма кредитования на приобретение товаров или услуг для бизнеса варьируется от 20 до 500 тысяч гривен. Информация о доступном лимите содержится в веб версии "Приват24 для бизнеса" в меню "Кредиты — Мгновенная рассрочка для бизнеса".

Ранее мы рассказывали, что должны сделать ФЛП сразу после того, как начнут собственное дело. Так, они должны добавить или заменить КВЭДы, зарегистрировать РРО/ПРРО и открыть предпринимательский счет в банковском учреждении.