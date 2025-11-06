Срок действия карт ПриватБанка — кому из клиентов рекомендуют получить новые

Срок действия карт ПриватБанка — кому рекомендуют заказать новые
Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" должны заменить старые пластиковые карты, срок действия которых был продлен во время военного положения. Также в финучреждении доступны несколько способов продления их действия.
Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Продолжительность действия пластиковых карт ПриватБанка
На период военного положения в Украине сроки действия всех карт ПриватБанка неоднократно автоматически продлевались. Учитывая это, их можно использовать без перевыпуска.
С помощью старых карт клиентам предоставлена возможность:
- свободно осуществлять оплату в точках продаж и онлайн в Украине;
- снимать наличные средства в банкоматах, терминалах и на кассах;
- осуществлять операции на портале и в приложении "Приват24".
В то же время в некоторых случаях стоит осуществить перевыпуск карт с просроченным сроком действия. В частности, за рубежом не везде можно будет рассчитываться старыми картами, однако это можно делать свободно через приложение.
Граждане могут перевыпустить карту, если:
- есть желание получить новую;
- возникла насущная необходимость из-за повреждения;
- в связи с потерей карты;
- для надежности в случае поездки за границу.
Как заказать карту в случае завершения срока действия
Несмотря на то, что срок действия старых карт был продлен во время войны на несколько лет, при необходимости перевыпуска это можно сделать следующими способами:
- осуществить заказ Digital карты вместо физической в "Приват24";
- оформить карту мгновенного выпуска в любом банковском отделении;
- получить карту с доставкой на отделение как по Украине, так и за рубеж.
Перевыпустить карту можно онлайн в системе "Приват24" следующим образом:
- открыть меню "Кошелек";
- выбрать карту, которую нужно перевыпустить;
- указать адрес отделения;
- нажать "Заказать карту".
В частности, правильно осуществить заказ Digital карты можно благодаря видеоинструкции.
