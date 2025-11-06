Срок действия карт ПриватБанка — кому из клиентов рекомендуют получить новые

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" должны заменить старые пластиковые карты, срок действия которых был продлен во время военного положения. Также в финучреждении доступны несколько способов продления их действия.

Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Реклама

Читайте также:

Продолжительность действия пластиковых карт ПриватБанка

На период военного положения в Украине сроки действия всех карт ПриватБанка неоднократно автоматически продлевались. Учитывая это, их можно использовать без перевыпуска.

С помощью старых карт клиентам предоставлена возможность:

свободно осуществлять оплату в точках продаж и онлайн в Украине;

снимать наличные средства в банкоматах, терминалах и на кассах;

осуществлять операции на портале и в приложении "Приват24".

В то же время в некоторых случаях стоит осуществить перевыпуск карт с просроченным сроком действия. В частности, за рубежом не везде можно будет рассчитываться старыми картами, однако это можно делать свободно через приложение.

Граждане могут перевыпустить карту, если:

есть желание получить новую;

возникла насущная необходимость из-за повреждения;

в связи с потерей карты;

для надежности в случае поездки за границу.

Как заказать карту в случае завершения срока действия

Несмотря на то, что срок действия старых карт был продлен во время войны на несколько лет, при необходимости перевыпуска это можно сделать следующими способами:

осуществить заказ Digital карты вместо физической в "Приват24";

оформить карту мгновенного выпуска в любом банковском отделении;

получить карту с доставкой на отделение как по Украине, так и за рубеж.

Перевыпустить карту можно онлайн в системе "Приват24" следующим образом:

открыть меню "Кошелек";

выбрать карту, которую нужно перевыпустить;

указать адрес отделения;

нажать "Заказать карту".

В частности, правильно осуществить заказ Digital карты можно благодаря видеоинструкции.

Ранее мы сообщали, как владельцам карт ПриватБанка получить осенние подарки. Для этого необходимо воспользоваться услугой "Оплата частями".

Еще рассказывали, зачем необходима eSIM-карта клиентам ПриватБанка. Цифровую карту можно приобрести для различных устройств, в том числе планшетов и смарт-часов.