ПриватБанк взимает дополнительные средства — что стоит знать о старых счетах

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Тарифная политика государственного финучреждения "ПриватБанк" предусматривает взимание дополнительной платы за некоторые счета. Если не соблюсти рекомендации, банк будет иметь право за год списать более 200 грн комиссии.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

За что ПриватБанк взимает дополнительные средства

Речь идет о списании средств за длительное неиспользование карты. О том, что государственное финучреждение списывает средства со старых счетов, рассказали клиенты банка.

Отмечается, что банк без предупреждений может списывать определенную сумму средств. Соответствующую плату называют "комиссией за обслуживание неактивных счетов".

Гражданка отметила, что, поскольку у нее было два счета, за каждый была списана комиссия. Она долгое время не пользовалась старой картой, а на ней оставалась определенная сумма средств.

Как не платить комиссию за неактивный счет

По информации госфинучреждения, даже если один из счетов окажется неактивным, банк будет иметь право со следующего месяца списать 20 грн/мес. При этом такая сумма будет списана с каждого счета. Таким образом, только по одному счету в случае его неиспользования банк будет иметь право взыскать по умолчанию более 200 грн.

Однако предусмотрен важный нюанс — если на счете не будет хватать средств для списания, то сумма взыскания не сможет превышать остатка. При условии, что на неактивном счете после списания комиссии сумма средств будет равна нулю, то такую карту и счет закроют автоматически.

Учитывая это, клиенты могут не платить дополнительную комиссию, если периодически активировать счета. С этой целью советуют до конца месяца осуществлять любую из операций:

денежные переводы с карты на карту/счета на счет;

расчет за товар в торговых точках;

пополнение счета мобильного номера.

Ранее мы писали, кто из клиентов ПриватБанка должен заменить старые карты. В финучреждении дали рекомендации, как это правильно сделать в 2025 году.

Также мы сообщали, зачем клиентам ПриватБанка нужна eSIM-карта. Цифровая карта подойдет для различных устройств, в частности планшета или смарт-часов.